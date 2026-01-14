Nghiên cứu của Pháp: Nguy cơ tiểu đường tăng 49% vì thứ này

Bệnh tiểu đường type 2 thường gắn liền với chế độ ăn dư thừa đường, tinh bột và quá nhiều calo. Nhưng nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications chỉ ra thêm nguyên nhân tiềm ẩn khác: Chất bảo quản.

Công trình được thực hiện bởi Viện nghiên cứu Y tế và y sinh quốc gia Pháp (Inserm), Viện nghiên cứu quốc gia về Nông nghiệp, thực phẩm và môi trường Pháp (INRAE), Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Paris Cité (Pháp), Viện Kỹ nghệ quốc gia Pháp (Cnam).

Test đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường type 2 - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu do hơn 108.000 người trưởng thành ở Pháp tham gia vào nghiên cứu dinh dưỡng lớn mang tên NutriNet-Santé.

Từ năm 2009-2023, các tình nguyện viên đã báo cáo tiền sử bệnh án, dữ liệu nhân khẩu học, thói quen hoạt động thể chất, thông tin về lối sống và tình trạng sức khỏe của họ.

Họ cũng thường xuyên cung cấp thông tin chi tiết về việc tiêu thụ thực phẩm bằng cách gửi cho các nhà khoa học bản ghi đầy đủ bao gồm nhiều khoảng thời gian 24 giờ, trong đó có tên và nhãn hiệu của các sản phẩm công nghiệp mà họ đã tiêu thụ.

Tác động của tổng lượng chất bảo quản (gồm 58 chất) và tác động riêng lẻ của 17 chất bảo quản phổ biến đã được ghi nhận.

Kết quả cho thấy việc tiêu thụ nhiều chất bảo quản nói chung, chất bảo quản không chống oxy hóa và chất phụ gia chống oxy hóa có liên quan đến tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường type 2 tăng lần lượt là 47%, 49% và 40% so với những người ít tiêu thụ nhất.

Trong số 17 chất bảo quản được nghiên cứu riêng lẻ, việc tiêu thụ nhiều hơn 12 chất trong số đó có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn.

Các kết quả này một lần nữa chứng minh rằng thực phẩm chế biến và siêu chế biến có thể gây hại đến sức khỏe theo nhiều cách.



