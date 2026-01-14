Tai nạn pháo nổ gia tăng, nhiều ca cấp cứu nguy kịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nhỏ tuổi, 15 tuổi, trú tại Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ. Khi vào viện, bệnh nhân bị tổn thương nặng hai bàn tay, bỏng vùng mặt, cẳng chân và thành trước ngực, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng nặng nề.

Bác sĩ Thuỳ khám cho bệnh nhân nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tổn thương, kích hoạt quy trình cấp cứu đa chuyên khoa, huy động đồng thời các kíp hồi sức, chấn thương chỉnh hình, bỏng và mắt để xử trí. Công tác hồi sức tích cực, kiểm soát đau, phòng ngừa nhiễm trùng và bảo tồn tối đa chức năng được triển khai khẩn cấp trong cuộc chạy đua giành giật sự sống cho người bệnh.

Cũng trong dịp này, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.H.T (31 tuổi, Hưng Yên) được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, gồm vết thương sọ não hở, máu tụ màng cứng, chấn thương hàm mặt nặng với nhiều đường gãy xương, đồng thời tổn thương cả hai mắt. Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kích hoạt báo động đỏ, huy động đồng thời ba kíp phẫu thuật chuyên sâu về sọ não, hàm mặt và mắt để can thiệp khẩn cấp.

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tai nạn do pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, mất máu nhiều, buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay. Việc phẫu thuật không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn là cuộc chạy đua để hạn chế di chứng. Trên thực tế, không ít trường hợp dù được cứu sống vẫn phải mang di chứng suốt đời.

Một bệnh nhân chấn thương nặng do pháo nổ.

Một trường hợp khác là bệnh nhân T.V.P (61 tuổi, Hưng Yên) nhập viện với chấn thương – vết thương hàm mặt phức tạp, tổn thương mắt và bỏng vùng cổ mặt. Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ, các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật kết hợp xương, tạo hình và xử lý tổn thương nhằm bảo tồn chức năng và phục hồi thẩm mỹ cho người bệnh. Sau phẫu thuật và điều trị tích cực, hiện bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng sức khỏe và tinh thần dần ổn định.

Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Quân, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, trên mạng xã hội hiện vẫn lan truyền nhiều nội dung hướng dẫn tự chế pháo nổ từ các vật liệu dễ mua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, số ca tai nạn pháo nổ có xu hướng gia tăng rõ rệt vào thời điểm giáp Tết. Riêng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận gần chục trường hợp cấp cứu do pháo nổ, có thời điểm nhiều ca được đưa vào viện chỉ trong một đêm.

Đáng chú ý, một số bệnh nhân hoặc người nhà khi nhập viện khai báo không trung thực nguyên nhân tai nạn, cho rằng do nổ bình gas mini. Tuy nhiên, qua thăm khám và đánh giá tổn thương, các bác sĩ nhận định mức độ và đặc điểm vết thương không phù hợp với tai nạn sinh hoạt thông thường, nhiều trường hợp còn vương dị vật đặc trưng của pháo nổ. Theo các chuyên gia, việc che giấu nguyên nhân xuất phát từ tâm lý lo ngại vi phạm pháp luật, song điều này có thể ảnh hưởng đến công tác chẩn đoán, xử trí cũng như thống kê dịch tễ tai nạn.

Từ thực tế tiếp nhận nhiều ca tai nạn pháo nổ trong dịp Tết Dương lịch 2026, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng mà còn vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành. Vì sức khỏe bản thân, sự an toàn của cộng đồng và một mùa xuân bình an, mỗi người cần nói không với pháo nổ.