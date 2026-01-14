Sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, lây từ người bệnh sang người lành qua muỗi vằn. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng do các virus thuộc nhóm Enterovirus gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp, dễ bùng phát thành dịch trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Cả hai bệnh đều có khả năng diễn tiến nặng và gây tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, năm 2025 cả nước ghi nhận 190.040 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 28,4% so với năm 2024; số ca tay chân miệng là 107.249 ca, tăng 28,9%. Dù những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, số ca mắc có xu hướng giảm, song tại một số địa phương vẫn ghi nhận nhiều trường hợp chuyển nặng, nguy kịch, điều trị phức tạp, chi phí lớn và nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Nguyên nhân chủ yếu do người dân còn chủ quan, đến cơ sở y tế muộn khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Các chuyên gia cho biết, sốt xuất huyết gia tăng liên quan đến điều kiện thời tiết, quá trình đô thị hóa nhanh làm phát sinh nhiều ổ lăng quăng tại khu dân cư, công trình xây dựng, nhà trọ; cùng với đó là sự phối hợp phòng dịch tại một số nơi chưa đồng bộ. Với bệnh tay chân miệng, yếu tố vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và khử khuẩn bề mặt chưa đảm bảo, ý thức phòng bệnh trong cộng đồng còn hạn chế là nguyên nhân khiến bệnh dễ lây lan.

Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng bệnh. Đối với sốt xuất huyết, cần đậy kín các dụng cụ chứa nước, thường xuyên diệt loăng quăng, loại bỏ vật phế thải đọng nước, ngủ màn, mặc quần áo dài và đi khám ngay khi có dấu hiệu sốt, không tự ý điều trị tại nhà.

Đối với tay chân miệng, cần thực hiện tốt "3 sạch": ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, lau khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Khi trẻ có biểu hiện sốt, xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc niêm mạc miệng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm, cho trẻ nghỉ học và hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan.

Ngành y tế nhấn mạnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố then chốt giúp giảm biến chứng và tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng.