Nhiều lần ngưng tim, ngưng thở, bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục

Bệnh nhân V.H.T. (49 tuổi), nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, đã ngưng tuần hoàn và hô hấp khi lực lượng cấp cứu ngoại viện tiếp cận. Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử hen phế quản nhiều năm, thường tự mua thuốc xịt điều trị tại nhà. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt, khạc đàm, khó thở tăng dần nhưng không đi khám. Đến ngày 9/1, gia đình phát hiện bệnh nhân hôn mê, gọi không đáp ứng nên gọi cấp cứu.

Khi được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất, bệnh nhân tiếp tục rơi vào tình trạng ngưng tuần hoàn nhiều lần. BSCK2 Nguyễn Thụy Trang - Phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, phổi bệnh nhân co thắt rất nặng, thông khí cực kỳ kém, không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp chuyên sâu ban đầu. Tình trạng toan hô hấp kéo dài, nguy cơ tử vong và tổn thương não sau ngưng tim được đánh giá ở mức rất cao.

"Đây là ca bệnh có tiên lượng cực kỳ xấu. Tuy nhiên, với nguyên tắc còn cơ hội là còn cố gắng, ekip cấp cứu đã kiên trì hồi sức, không bỏ cuộc trước bất kỳ dấu hiệu mong manh nào của người bệnh" - BSCK2 Nguyễn Thụy Trang chia sẻ.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy cơ học, sử dụng kháng sinh phối hợp, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết động xâm lấn và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực nâng cao. Trước nguy cơ tổn thương não sau ngưng tuần hoàn kéo dài, các bác sĩ đã xem xét và áp dụng chiến lược hồi sức nhằm bảo vệ não cho người bệnh.

Sau quá trình điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Tri giác phục hồi rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo, cai máy thở thành công và không ghi nhận di chứng thần kinh. Hiện người bệnh đã qua giai đoạn nguy kịch, được chuyển sang Khoa Nội Hô hấp để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Theo ThS.BS Vũ Trung Hiếu – Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nhiều lần trên nền hen phế quản rất nặng, vốn có tiên lượng xấu ngay từ đầu. "Sự phối hợp liên tục, chặt chẽ giữa cấp cứu ban đầu và hồi sức chuyên sâu đã giúp chúng tôi chạy đua từng phút để duy trì tuần hoàn, hô hấp và bảo vệ não cho người bệnh", ThS.BS Vũ Trung Hiếu nhấn mạnh.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khuyến cáo người dân, đặc biệt là bệnh nhân hen phế quản và các bệnh hô hấp mạn tính, cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc lạm dụng thuốc khi chưa được tư vấn y tế. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, khó thở tăng dần, khạc đàm nhiều, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.