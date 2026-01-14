Đảm bảo sức khỏe người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong thời tiết lạnh

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Phổi Hải Dương (Hải Phòng), những ngày gần đây, số bệnh nhân COPD nhập viện có xu hướng tăng, trong đó không ít trường hợp đến viện muộn, khi tình trạng suy hô hấp đã ở mức độ nặng.

Bệnh nhân P.H.B. (67 tuổi, xã Trần Phú), có hơn 10 năm sống chung với COPD, vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở tăng dần, nguy kịch. Đây đã là lần nhập viện thứ tư trong năm của người bệnh. Nhờ được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hải Dương xử trí kịp thời, điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định.

Các bác sĩ cho biết, phổi là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, do đó rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết. Khi không khí lạnh, khả năng làm ấm, làm ẩm và bảo vệ của niêm mạc đường hô hấp suy giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập, làm bệnh COPD dễ bùng phát đợt cấp. Nguy cơ này càng cao ở người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc tiền sử bệnh hô hấp mạn tính.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.V.H. (69 tuổi, xã Đại Sơn), có tiền sử hen phế quản, tăng huyết áp và COPD. Trước đây, người bệnh từng trải qua một đợt cấp nặng với biểu hiện khó thở dữ dội, ho và khạc đờm nhiều. Sau khi được điều trị ổn định tại Bệnh viện Phổi Hải Dương, bệnh nhân được đưa vào diện quản lý ngoại trú, tái khám định kỳ hằng tháng và cấp phát thuốc theo phác đồ. Nhờ tuân thủ điều trị, tình trạng bệnh được kiểm soát tốt, các triệu chứng khó thở giảm rõ rệt, sức khỏe và tinh thần ổn định hơn.

Để chủ động ứng phó với tình trạng gia tăng bệnh nhân trong mùa lạnh, Bệnh viện Phổi Hải Dương đã bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ nhằm đảm bảo tiếp nhận và điều trị kịp thời các trường hợp nặng. Đồng thời, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khám phát hiện sớm và quản lý điều trị COPD. Trong năm 2025, đơn vị đã phát hiện mới 840 bệnh nhân, nâng tổng số bệnh nhân COPD đang được quản lý điều trị lên 2.558 người.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phổi Hải Dương, nhiều bệnh nhân nhập viện trong mùa lạnh có biểu hiện ho, khạc đờm tăng, khó thở nhiều, sốt, thở nhanh, tím tái và dấu hiệu suy hô hấp ở các mức độ khác nhau. Một số trường hợp diễn tiến nhanh, nguy kịch do không tuân thủ điều trị hoặc tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng giảm.

Để phòng ngừa các đợt cấp và bảo đảm sức khỏe trong thời tiết lạnh, người mắc COPD cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng liều, đúng thời gian theo chỉ định của bác sĩ; không tự ý bỏ thuốc. Bên cạnh đó, người bệnh cần giữ ấm cơ thể, hạn chế tiếp xúc với không khí lạnh, duy trì dinh dưỡng hợp lý, tập luyện nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng, tái khám định kỳ và theo dõi chức năng hô hấp thường xuyên.

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc phát hiện sớm, quản lý điều trị liên tục và tuân thủ hướng dẫn y tế là yếu tố then chốt giúp người bệnh COPD hạn chế đợt cấp, giảm nguy cơ nhập viện và nâng cao chất lượng sống, đặc biệt trong những thời điểm thời tiết lạnh, ẩm kéo dài.