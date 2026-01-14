Glôcôm - "kẻ cắp thị lực" thầm lặng trong mùa lạnh

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Thanh Hoá, những đợt thời tiết lạnh kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tiến triển của bệnh glôcôm, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại, tuần hoàn vùng mắt kém hơn, làm áp lực nội nhãn dễ dao động - yếu tố thúc đẩy tổn thương dây thần kinh thị giác.

Glôcôm (hay còn gọi là thiên đầu thống) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa không hồi phục trên thế giới. Điều đáng lo ngại là bệnh thường diễn tiến âm thầm, không đau, không đỏ mắt, không ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt trong giai đoạn đầu, khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua việc thăm khám.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ gặp những biểu hiện rất mơ hồ như nhìn kém dần, đặc biệt vào ban đêm; cảm giác mỏi, nặng mắt; đôi khi nhức đầu hoặc đau âm ỉ vùng trán, quanh hốc mắt. Khi các triệu chứng này trở nên rõ rệt, tổn thương dây thần kinh thị giác thường đã tiến triển nặng và không thể phục hồi.

Thực tế ghi nhận tại Bệnh viện Mắt Thanh Hoá cho thấy, vào mùa lạnh, số lượng người bệnh đến khám và được chẩn đoán glôcôm ở giai đoạn muộn có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp trước đó chưa từng khám mắt định kỳ, chỉ đến viện khi thị lực đã suy giảm rõ rệt, làm hạn chế hiệu quả điều trị và khả năng bảo tồn thị lực.

Các bác sĩ cảnh báo, glôcôm không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Việc dùng thuốc, laser hoặc can thiệp phẫu thuật kịp thời có vai trò quan trọng trong việc làm chậm tiến triển bệnh và bảo vệ thị lực còn lại cho người bệnh.

Vì vậy, người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt là những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử gia đình mắc glôcôm hoặc các bệnh lý về mắt, cần khám mắt định kỳ 6-12 tháng/lần. Việc tầm soát glôcôm càng cần được chú trọng trong mùa lạnh – thời điểm bệnh dễ tiến triển âm thầm nhưng nhanh hơn.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Thanh Hoá khuyến cáo, không nên chờ đến khi mắt nhìn mờ, đau nhức rõ rệt mới đi khám. Chủ động kiểm tra thị lực, đo nhãn áp và thăm khám chuyên khoa mắt định kỳ là cách hiệu quả nhất để bảo vệ đôi mắt và phòng ngừa nguy cơ mù lòa do glôcôm.