Thiếu tá – BS Nguyễn Văn Dân, khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm Mặt cho biết, bệnh nhân là chị T.T.V. (32 tuổi, quê Khánh Hòa), nhập viện trong tình trạng có vết sùi loét lớn ở rìa lưỡi bên phải. Theo bệnh sử, tổn thương đã xuất hiện khoảng 2 năm trước nhưng người bệnh chủ quan không đi khám do cho rằng các vết loét trong lưỡi là biểu hiện thông thường.

Khi tình trạng diễn tiến nặng, vết loét lan rộng, tê lưỡi, mất vị giác bệnh nhân mới đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám lâm sàng, sinh thiết tổn thương và chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, bác sĩ xác định bệnh nhân bị ung thư lưỡi giai đoạn muộn. Khối u lớn, xâm lấn sâu vào cơ lưỡi và lan rộng.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt và tái tạo lưỡi bị ung thư cho người bệnh

Trước tình trạng tổn thương lan rộng, ê kíp bác sĩ phẫu thuật đã tiến hành cắt gần như toàn bộ lưỡi, kết hợp nạo vét hạch hai bên cổ. Do khuyết hổng sau phẫu thuật có kích thước rất lớn, ê kíp đã lựa chọn vi phẫu tạo hình lưỡi bằng vạt đùi trước.

Theo BS Dân, đây là phương pháp hiện đại, cho phép phục hồi cấu trúc giải phẫu với độ tương thích sinh học cao, góp phần cải thiện chức năng ăn uống và sinh hoạt cho người bệnh. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu chính xác cao trong quá trình bóc tách và nối các mạch máu nhỏ dưới kính hiển vi.

“Sau khi cắt bỏ khối u, vấn đề then chốt là xử trí tổn khuyết lớn vùng lưỡi. Với các tổn thương nhỏ, có thể sử dụng vạt tại chỗ hoặc vạt lân cận. Tuy nhiên trong trường hợp này, khuyết hổng sau cắt rộng gần toàn bộ lưỡi có kích thước rất lớn, các vạt lân cận không đủ để đáp ứng yêu cầu tạo hình. Vì vậy, phương án tối ưu là sử dụng vạt tự do từ xa, cụ thể là vạt đùi trước ngoài” – BS Dân nói.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định; vạt ghép hồng hào, ít phù nề; các vết mổ vùng cổ và đùi lành thương tốt. Chức năng vận động lưỡi cải thiện rõ rệt, thuận lợi cho quá trình tập ăn uống và sinh hoạt hằng ngày.

Từ thực tế ca bệnh trên, bác sĩ cảnh báo, ung thư khoang miệng đang là một trong những loại ung thư phổ biến vùng đầu cổ, xếp thứ ba sau ung thư vòm họng và ung thư thanh quản. Bệnh thường khởi phát âm thầm, với các triệu chứng ban đầu không rõ ràng như loét miệng kéo dài, khó nhai, khó nuốt, đau họng nhẹ, thay đổi giọng nói hoặc cảm giác tê vùng lưỡi.