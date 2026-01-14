Bộ Y tế: Kiểm tra phản ánh mất an toàn thực phẩm tại một nhà hàng tiệc cưới ở TP Hồ Chí Minh

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora, theo phản ánh của báo chí.

Theo Cục An toàn thực phẩm, việc kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) trong hoạt động tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora; đồng thời tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống khác trên địa bàn.

Trường hợp phát hiện vi phạm, địa phương cần xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; chủ động công khai kết quả kiểm tra, xử lý để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng và nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó có Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, địa phương cần thực hiện nghiêm các công văn của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể; phòng, chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; cũng như Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2026.

Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Cục An toàn thực phẩm theo đúng quy định.