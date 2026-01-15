Cô gái 28 tuổi phải cắt bỏ dạ dày vì ung thư, bác sĩ cảnh báo: Có 4 nhóm người rủi ro cực cao, người trẻ càng cần cảnh giác

Một trường hợp ung thư dạ dày ở nữ bệnh nhân 28 tuổi đã thu hút sự quan tâm lớn, trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Bệnh nhân được nhắc đến trong câu chuyện là Tiểu Linh, làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Đầu năm 2024, Tiểu Linh thường xuyên xuất hiện các triệu chứng như đầy hơi, ợ hơi, trào ngược axit và đau âm ỉ vùng bụng trên. Ban đầu, các triệu chứng có thể thuyên giảm khi ăn uống hoặc dùng thuốc dạ dày thông thường, nên cô không quá lo lắng.

Tuy nhiên, theo thời gian, các phương pháp quen thuộc dần mất tác dụng, cơn đau trở nên dữ dội và khó kiểm soát hơn. Khi đến Bệnh viện Y học Cổ truyền TP Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) thăm khám, kết quả nội soi và giải phẫu bệnh cho thấy Tiểu Linh mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn ở dạ dày.

Ảnh minh hoạ

Do bệnh đã ở giai đoạn cần can thiệp triệt để, các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Sau phẫu thuật, Tiểu Linh tiếp tục phải trải qua hóa trị kết hợp điều trị nhắm trúng đích. Trải qua quá trình chiến đấu với bệnh tật, tình trạng sức khỏe của cô tương đối ổn định nhưng thể trạng suy kiệt rõ rệt.

Điều khiến nhiều người không khỏi băn khoăn là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này vì Tiểu Linh còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi và không có tiền sử gia đình mắc ung thư. Theo bác sĩ Vương Vĩnh Sinh, Phó trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Y học Cổ truyền TP Ninh Ba, nguyên nhân khởi phát bệnh có mối liên hệ mật thiết với lối sống và thói quen ăn uống kéo dài nhiều năm của bệnh nhân.

Do đặc thù công việc, cô thường xuyên thức khuya, sinh hoạt đảo lộn, ăn uống thất thường, nhiều khi bỏ bữa hoặc ăn không đúng giờ. Tình trạng đói bụng hoặc không ăn đủ đã kéo dài hơn một thập kỷ. Với chiều cao 1,6 m nhưng cân nặng chưa đến 45 kg, thể trạng của cô luôn ở mức gầy yếu.

Ảnh minh hoạ

Theo bác sĩ Vương Vĩnh Sinh, tình trạng viêm dạ dày mạn tính kéo dài, kết hợp với rối loạn nhịp sinh học, căng thẳng tinh thần và suy dinh dưỡng là những yếu tố nguy cơ quan trọng làm tăng khả năng tiến triển thành ung thư dạ dày, ngay cả ở người trẻ.

Trên thực tế, trường hợp của Tiểu Linh không phải cá biệt. Bác sĩ Vương cho biết, ngày càng nhiều bệnh nhân 8x, 9x, thậm chí sau năm 2000 đến khám vì các triệu chứng khó chịu ở dạ dày. Một số trong đó được phát hiện có tổn thương niêm mạc dạ dày, dị sản ruột hoặc ung thư dạ dày ở các giai đoạn khác nhau.

Gần đây, bác sĩ Vương đã tiếp nhận hai trường hợp trẻ tuổi khác đáng chú ý. Một nam bệnh nhân 37 tuổi nhập viện vì cảm giác nghẹn khi ăn, kèm đau bụng nhẹ. Nội soi phát hiện khối u ở đoạn dưới thực quản, nghi ngờ ung thư. Bệnh nhân này có lối sống thiếu điều độ, thường xuyên thức khuya chơi điện tử và chủ yếu sử dụng đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn.

Một trường hợp khác là nữ tiếp viên hàng không 28 tuổi có thói quen ăn uống vô cùng thất thường, thường xuyên bỏ bữa để giảm cân và gặp tình trạng khó chịu ở dạ dày kéo dài nhưng không đi khám sớm.

Ảnh minh hoạ

Các chuyên gia cảnh báo, xu hướng trẻ hóa của ung thư dạ dày cần được nhìn nhận nghiêm túc. Trên thực tế, có 4 nhóm người trẻ dễ rơi vào nguy cơ mắc bệnh, gồm những người chịu áp lực công việc kéo dài, thường xuyên thức khuya, ăn uống không điều độ và căng thẳng tâm lý mãn tính, khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương âm thầm trong thời gian dài.

Theo các bác sĩ, phòng ngừa ung thư dạ dày cần bắt đầu từ việc thay đổi lối sống. Giới trẻ nên duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, đủ bữa, hạn chế đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời tránh thức khuya kéo dài. Việc quản lý căng thẳng, điều tiết cảm xúc và giữ cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe dạ dày.

Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thượng vị kéo dài, ợ hơi, trào ngược axit, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đi khám sớm để không bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.

Theo The Paper