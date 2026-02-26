Nữ sinh 18 tuổi nhiễm virus gây ung thư cổ tử cung chỉ vì 1 việc khi giặt giũ hầu như nhà nào cũng làm

Một buổi sáng, Xiaoyu, nữ sinh 18 tuổi tại An Huy (Trung Quốc) bất ngờ xin về giữa giờ vì phát hiện quần lót có vết máu lạ. Không phải kỳ kinh, không đau bụng dữ dội mà chỉ là những vệt máu âm thầm khiến cô hoảng sợ. Thiếu nữ trẻ không hay mình đã nhiễm loại virus gây ung thư cổ tử cung, đã có những tổn thương tiền ung thư.

Về đến nhà, Xiaoyu cũng phân vân mãi mới dám kể với mẹ. Sau đó hai mẹ con cùng nhau tới bệnh viện. Những tưởng bị rối loạn kinh nguyệt thông thường, những kết quả chẩn đoán cuối cùng lại là nhiễm virus HPV - nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung. Với Xiaoyu, may mắn là cô mới chỉ có những tổn thương tiền ung thư, có thể can thiệp hiệu quả.

Tuy nhiên, thiếu nữ này cho biết điều khủng khiếp với mình hơn cả bệnh tật chính là thái độ tức giận, nghi ngờ của người mẹ.

Bố mẹ Xiaoyu vốn rất nghiêm khắc, nhất là trong chuyện yêu đương. Hai người quản lý thời gian của cô gái trẻ rất chặt, con đã lớn nhưng gần như ngày nào cũng đưa đi đón về, điện thoại cũng chỉ cho dùng vài giờ mỗi ngày.

Xiaoyu không chỉ là hy vọng mà còn là niềm tự hào của họ với mọi người xung quanh vì luôn chăm ngoan, đứng nhất lớp nhiều năm liền. Cầm kết quả chẩn đoán trên tay, bà liền nổi trận lôi đình cho rằng con yêu đương sớm bất kể lời ngăn cấm, quan hệ với bạn trai dẫn tới lây nhiễm HPV và bị tổn thương tử cung, sau này sẽ khó sinh nở.

Trong cơn tức giận, người mẹ làm náo loạn cả hành lang bệnh viện. Còn Xiaoyu thì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở trong oan ức. Phải đến khi bác sĩ khuyên ngăn, gọi vào để giải thích, tìm hiểu ngọn ngành bà mới bắt đầu dịu đi.

Xiaoyu khẳng định mình chưa từng phát sinh quan hệ tình dục, dù là giao hợp hay bằng miệng. Bác sĩ cũng cho biết, quan hệ không phải con đường duy nhất để lây nhiễm virus HPV. Càng bất ngờ hơn khi càng hỏi sự thật trái ngang càng lộ ra.

Hoá ra, mẹ của Xiaoyu cũng từng nhiễm HPV và một số bệnh phụ khoa khác, từng điều trị trong thời gian dài. Chính bà đã vô tình lây nhiễm loại virus gây ung thư cổ tử cung này cho con gái khi giặt chung đồ lót. Người mẹ sốc vô cùng, bà bắt đầu bật khóc và liên tục xin lỗi Xiaoyu.

Virus HPV lây như thế nào, có dễ lây qua quần áo không?

HPV chủ yếu lây qua quan hệ tình dục nhưng đây không phải con đường duy nhất. Nó còn có thể lây nhiễm qua da kề da (vết thương hở, ôm hôn), qua đồ dùng cá nhân, lây từ mẹ sang con và thậm chí là qua môi trường công cộng nếu tiếp xúc vết thường hở.

Bác sĩ điều trị của Xiaoyu cho biết, trong điều kiện nhất định, virus có thể tồn tại trong môi trường ẩm ướt trong thời gian ngắn. Nếu đồ lót của người nhiễm virus được giặt chung, không được xử lý riêng hoặc phơi, sấy khô kỹ, nguy cơ lây nhiễm gián tiếp dù thấp nhưng không phải bằng không.

Nhưng bác sĩ cũng nhấn mạnh, không nên hoang mang quá mức, vì phần lớn phụ nữ từng nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời. Khoảng 80 - 90% trường hợp có thể tự đào thải virus nhờ hệ miễn dịch trong vòng 1 đến 2 năm. Chỉ một tỷ lệ nhỏ nhiễm dai dẳng, đặc biệt là các chủng nguy cơ cao như HPV 16, 18, mới làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Tại sao virus HPV gây ung thư?

Khi virus tồn tại lâu trong cơ thể, đặc biệt là chủng nguy cơ cao, chúng có thể tích hợp vào ADN tế bào cổ tử cung, làm rối loạn quá trình phân chia tế bào. Theo thời gian, tế bào biến đổi bất thường, từ viêm nhẹ đến tiền ung thư và cuối cùng là ung thư nếu không được phát hiện sớm.

Ung thư cổ tử cung thường tiến triển âm thầm nhiều năm trước khi có triệu chứng rõ ràng. Đó là lý do tầm soát định kỳ bằng xét nghiệm Pap smear và test HPV cực kỳ quan trọng, ngay cả khi không có biểu hiện bất thường.

Dấu hiệu nhiễm virus HPV và cách phòng tránh

Bác sĩ cảnh báo, nếu thấy những dấu hiệu sau, cần đi khám sớm:

- Chảy máu âm đạo bất thường ngoài kỳ kinh hoặc sau quan hệ.

- Đau khi quan hệ, thậm chí chảy máu sau giao hợp.

- Ngứa, khí hư bất thường, dịch vàng, có mùi hôi, vùng kín ẩm ướt kéo dài.

Những triệu chứng này không đồng nghĩa chắc chắn bị ung thư, nhưng có thể là dấu hiệu cổ tử cung đang viêm, loạn sản hoặc tổn thương do HPV.

Để phòng ngừa, hãy nhớ kỹ những việc sau:

- Tiêm phòng và bảo vệ: Tiêm dự phòng virus HPV là lá chắn hiệu quả nhất cho cả nam và nữ. Luôn sử dụng biện pháp an toàn ngay cả khi không quan hệ theo cách truyền thống.

- Lối sống và miễn dịch: Tuyệt đối không dùng chung đồ dùng cá nhân. Duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, bổ sung đầy đủ dưỡng chất và vận động để giữ hệ miễn dịch ổn định, ngăn chặn virus có cơ hội bộc phát.

- Khám sức khỏe định kỳ: Đừng đợi đến khi có triệu chứng mới đi khám, vì nhiều bệnh xã hội không hề có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu.

