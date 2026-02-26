Cứu sống bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, được xác định tổn thương nội sọ nặng kèm đa chấn thương. Kết quả chẩn đoán ghi nhận tụ máu nội sọ lượng lớn, dập não và dập phổi do chấn thương ngực, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật sọ não cấp cứu nhằm lấy máu tụ, cầm máu và giải phóng chèn ép não. Sau mổ, bệnh nhân được chuyển hồi sức tích cực với các biện pháp kiểm soát hô hấp, an thần, kháng sinh, dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện để ổn định chức năng sống, hạn chế biến chứng.

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch và được chuyển về khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục theo dõi, kiểm soát biến chứng và phục hồi chức năng sớm. Gần một tháng điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể đi lại và giao tiếp bình thường.

Theo các bác sĩ, chấn thương sọ não nặng kèm đa chấn thương có nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi xử trí nhanh và phối hợp liên chuyên khoa. Thành công của ca bệnh là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị từ cấp cứu, phẫu thuật đến hồi sức và phục hồi chức năng.

Trường hợp này cũng cho thấy vai trò quan trọng của cấp cứu kịp thời và điều trị toàn diện trong việc nâng cao cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh nặng.