Kỳ lạ cụ bà sống thọ 101 tuổi có thói quen "ngược đời" ăn vặt và thức khuya

Cụ bà 101 tuổi sống ở Trung Quốc đã khiến nhiều người ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi theo đuổi lối sống được xem là "ngược đời". Bà thường xuyên thức khuya và xem tivi đến 2h sáng, ngủ dậy vào khoảng 10h, thích ăn vặt nhưng vẫn giữ được sức khỏe tốt và đặc biệt là còn nguyên hàm răng tự nhiên. Câu chuyện về bà không chỉ khiến nhiều người kinh ngạc mà còn khơi gợi những cuộc thảo luận sôi nổi về bí quyết sống thọ.

Nhân vật chính là bà Jiang Yueqin, sống tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ở tuổi 101, bà vẫn minh mẫn, sinh hoạt độc lập và có 7 người con.

Cụ bà trăm tuổi gây sốt mạng vì lối sống "ngược đời". (Ảnh: Baidu)

Thói quen thức khuya của bà Jiang chỉ mới hình thành trong khoảng 2 năm trở lại đây. Trước đó, bà Jiang vẫn sinh hoạt khá điều độ. Mọi chuyện bắt đầu sau một lần bà bị ngã, chấn thương ở tay và phải phẫu thuật. Để tránh việc bà làm việc nhà trong giai đoạn hồi phục, gia đình quyết định để bà nghỉ ngơi hoàn toàn.

“Vì không còn bận rộn vào ban ngày, mẹ tôi ngủ nhiều hơn, dẫn đến việc ban đêm khó ngủ sớm. Dần dần, bà hình thành thói quen thức đến 2h sáng để xem tivi", chị Yao kể.

Điều khiến gia đình bất ngờ là dù ngủ muộn, chất lượng giấc ngủ của bà Jiang lại rất tốt. “Mẹ tôi cứ như người trẻ vậy. Bà nằm xuống là ngủ chỉ sau vài phút, không trằn trọc hay mất ngủ. Đến khoảng 10h sáng hôm sau, bà tự nhiên thức dậy, tinh thần thoải mái", con gái bà Jiang chia sẻ.

Ngoài thói quen khác lạ, chế độ ăn uống của cụ bà cũng khá đặc biệt. Thay vì ăn sáng sớm, bà thường ăn bữa nửa buổi, sau đó dùng bữa tối vào khoảng 18h chiều. Nếu đến khoảng 21h tối mà cảm thấy đói, bà sẽ ăn thêm đồ ăn vặt. Món khoái khẩu của bà là Matisong, một loại bánh giòn làm từ củ năng, đặc sản địa phương của Ôn Châu. Bà cũng thích những món ăn vặt phổ biến trong giới trẻ như khoai tây chiên, shaqima (một loại bánh gạo truyền thống của Trung Quốc) và chà là khô.

Những bí quyết trường thọ của bà Jiang gây sốt mạng. (Ảnh: Baidu)

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ở tuổi 101, bà Jiang chưa từng trải qua bất kỳ thủ thuật nha khoa nào. Bà không dùng răng giả mà hoàn toàn dựa vào hàm răng tự nhiên của mình để ăn uống.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ của mẹ, chị Yao cho rằng không chỉ chế độ ăn uống hay giấc ngủ, mà quan trọng hơn cả là tâm thái sống. “Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và mỗi ngày thưởng thức một tách trà xanh đều quan trọng.

Nhưng điều thực sự cốt lõi là tư duy của bà. Mẹ tôi không bao giờ giữ lòng giận dữ, không quá coi trọng được mất. Bà không ôm hận thù. Có thể nói, bà sống cuộc đời mình với sự thanh thản và bình yên phi thường", chị Yao tâm sự.

Điều đáng nói, trong hơn 30 năm, bà Jiang sống cùng chồng trong một con ngõ cổ cho đến khi ông qua đời.

