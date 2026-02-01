Ai mang cơm trưa đi làm, nếu có 3 món ăn này thì cần vứt ngay vì sinh chất gây ung thư

Một số bác sĩ cảnh báo nhiều người có thói quen dụng thức ăn thừa từ hôm trước để làm cơm trưa đi làm, tuy nhiên có 3 nhóm thực phẩm không nên để qua đêm. Khi hâm đi hâm lại, chúng không chỉ mất gần hết dinh dưỡng mà còn có thể hình thành hợp chất làm tăng nguy cơ ung thư và ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ sản phụ khoa Khâu Tiểu Thần tại Đài Loan, Trung Quốc cho biết các loại rau lá như cải xanh, cải bó xôi, cải thìa chứa hàm lượng nitrat tự nhiên cao. Nitrat vốn không độc, nhưng trong quá trình bảo quản lâu và hâm nóng lại, vi khuẩn có thể chuyển nitrat thành nitrit. Nitrit tiếp tục kết hợp với các amin trong thực phẩm để tạo thành nitrosamine, một nhóm hợp chất được xếp vào diện có khả năng gây ung thư.

Việc hâm nóng nhiều lần còn phá hủy gần như hoàn toàn vitamin nhóm B và vitamin C, là những chất chống oxy hóa quan trọng. Cuối cùng, món rau còn lại chủ yếu chỉ là chất xơ và năng lượng, giá trị dinh dưỡng giảm mạnh.

Ngoài ra, dù bảo quản trong tủ lạnh ở khoảng 4 độ C, không phải mọi vi khuẩn đều bị ức chế. Listeria monocytogenes, một loại vi khuẩn ưa lạnh, vẫn có thể sinh sôi ở nhiệt độ này. Với người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người suy giảm miễn dịch, nhiễm Listeria có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí vi khuẩn có thể xuyên qua nhau thai gây sảy thai hoặc sinh non.

Nếu buộc phải ăn đồ để qua đêm cho bữa trưa, chuyên gia khuyên nên ưu tiên rau củ dạng củ như cà rốt, bí đỏ hoặc các loại nấm vì cấu trúc và khả năng chống oxy hóa ổn định hơn rau lá. Khi hâm nóng, chỉ lấy đủ khẩu phần cho một bữa, làm nóng đến nhiệt độ lõi thực phẩm đạt ít nhất 75 độ C để tiêu diệt vi khuẩn. Tránh việc hâm cả nồi rồi lại cất tủ lạnh nhiều lần.

Có thể bổ sung thêm gừng tươi băm nhỏ hoặc rưới một ít dầu ô liu nguyên chất ép lạnh sau khi hâm để tăng thêm các hợp chất chống viêm tự nhiên, phần nào bù đắp dinh dưỡng đã mất.

Ba nhóm thực phẩm không nên hâm đi hâm lại

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình tại Đài Loan cũng lưu ý ba nhóm thực phẩm nên ăn trong ngày, hạn chế để qua đêm rồi dùng làm bữa trưa.

Nhóm thứ nhất là rau lá xanh giàu nitrat như rau dền, cải ngọt, cải thảo, rau muống, bắp cải. Để lâu và hâm nhiều lần làm tăng nguy cơ hình thành nitrit.

Nhóm thứ hai là hải sản như tôm, cua, sò. Hải sản giàu đạm, rất dễ bị vi khuẩn phân hủy nếu bảo quản không chuẩn. Protein bị oxy hóa có thể sinh độc tố. Nếu nấu chưa chín kỹ hoặc bảo quản quá lâu, nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng cao.

Nhóm thứ ba là đồ chiên rán. Dầu chiên kém chất lượng hoặc dầu đã qua sử dụng nhiều lần khi tiếp tục bị đun nóng có thể tạo ra acrylamide, một hợp chất được cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tích lũy lâu dài.

Cơm nguội cũng cần đặc biệt lưu ý. Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh, vấn đề không nằm ở việc hâm nóng mà ở cách bảo quản trước đó. Gạo sống có thể chứa bào tử vi khuẩn Bacillus cereus. Sau khi nấu chín, nếu để cơm ở nhiệt độ phòng quá lâu, bào tử có thể phát triển và sinh độc tố. Những độc tố này không bị phá hủy hoàn toàn khi hâm lại, dễ gây nôn mửa và tiêu chảy.

Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong (Trung Quốc) từng cho biết nitrat trong rau có thể chuyển thành nitrit nếu xử lý và bảo quản không đúng cách. Lượng nitrit cao có thể gây methemoglobinemia, còn gọi là hội chứng em bé xanh, khiến da và môi tím tái, dù đây là tình trạng hiếm gặp. Vì nitrat tan trong nước, rửa kỹ và chần rau qua nước sôi có thể giúp giảm bớt hàm lượng nitrat trước khi chế biến.

Giới chuyên môn nhấn mạnh, chìa khóa của an toàn thực phẩm là bảo quản đúng cách và hạn chế để món ăn chín ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt trong mùa nóng. Không phải mọi món ăn để qua đêm đều độc hại, nhưng nếu hâm đi hâm lại nhiều lần hoặc bảo quản sai quy trình, nguy cơ tích lũy sẽ tăng theo thời gian, âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa.



