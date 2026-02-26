Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Gel VNP TriSeo

Sở Y tế Quảng Ninh vừa thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sản phẩm Gel VNP TriSeo (hộp 1 tuýp 10g; số lô 503; NSX 17/06/2025; HSD 16/06/2028). Sản phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm VNP chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu sản phẩm chứa Acid sorbic nhưng không có trong thành phần công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm. Đây là vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm, có thể ảnh hưởng đến an toàn người sử dụng.

Cơ quan chức năng yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi, trả lại đơn vị cung ứng để tiêu hủy theo quy định. Đồng thời, các cơ sở phải báo cáo số lượng thu hồi về chính quyền địa phương nơi kinh doanh.

Người dân được khuyến cáo không tiếp tục sử dụng sản phẩm thuộc lô bị thu hồi, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng và chủ động kiểm tra nguồn gốc mỹ phẩm trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.