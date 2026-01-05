T.O.P (Choi Seung Hyun) từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ 2. Là rapper chủ lực của BIGBANG, nhóm nhạc huyền thoại ra mắt năm 2006, T.O.P ghi dấu ấn bằng chất giọng rap trầm siêu cuốn, phong thái lạnh lùng và hình ảnh nghệ sĩ mang màu sắc riêng, tách biệt khỏi khuôn mẫu idol phổ biến. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh luôn nằm danh sách thần tượng được săn đón hàng đầu, sở hữu vị thế và sức ảnh hưởng mà không phải nghệ sĩ cùng thời nào cũng đạt được.

Thế nhưng, ở tuổi 40, cái tên T.O.P lại gắn liền với một thực tại hoàn toàn trái ngược. Không còn là biểu tượng được tung hô, nam rapper đang đối diện với sự quay lưng rõ rệt của công chúng, cả về hình ảnh lẫn sức hút cá nhân. Chỉ tính từ tháng 9 đến nay, tài khoản Instagram của T.O.P đã bay mất hơn 200.000 người theo dõi - con số cho thấy sức hút của anh đã giảm dần theo năm tháng, nhất là khi các hoạt động nghệ thuật và tần suất xuất hiện trước công chúng vô cùng ít ỏi.

Song song với đó là cú sốc lớn về ngoại hình. T.O.P gần đây khiến công chúng hoang mang với gương mặt gầy xộc, hốc hác, bọng mắt lớn, các đường nét cứng và thiếu sức sống. Nhan sắc từng được xem là “vũ khí” của anh nay bị nhận xét là biến dạng, méo mó, khó nhận ra, thậm chí bị so sánh với các nhân vật phản diện hoặc sinh vật siêu nhiên trong phim điện ảnh. Những nghi vấn xoay quanh việc giảm cân quá độ, áp lực tâm lý kéo dài hoặc liên tục phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này càng gây tiếc nuối cho khán giả về một idol điển trai, phong độ một thời.

Đằng sau sự tụt dốc hiện tại là một quá khứ biến động mà dân Hàn và người hâm mộ Kpop không thể quên. Năm 2017, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, T.O.P vướng vào scandal sử dụng cần sa. Trong bối cảnh Hàn Quốc có quan điểm cực kỳ nghiêm khắc với chất cấm, đặc biệt với người của công chúng, vụ việc này ngay lập tức biến T.O.P từ thần tượng hàng đầu thành “tội đồ showbiz”. Bản án 10 tháng tù treo và 2 năm quản chế không chỉ tước đi danh dự cá nhân, mà còn giáng đòn nặng nề vào hình ảnh BIGBANG.

Áp lực dư luận khủng khiếp khiến T.O.P từng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nghi dùng thuốc quá liều. Từ đó, anh gần như biến mất khỏi ánh đèn sân khấu trong thời gian dài, còn cái tên T.O.P thì gắn liền với sự tiếc nuối, chỉ trích và cả trách móc từ một bộ phận công chúng lẫn fandom.

Hệ quả kéo dài nhiều năm sau scandal là sự rạn nứt không thể cứu vãn. Năm 2023, T.O.P chính thức rời YG Entertainment sau 16 năm gắn bó và công khai tuyên bố không còn là thành viên BIGBANG, đồng thời khẳng định anh không muốn làm idol nữa. Lời nói dứt khoát này đã dập tắt hy vọng về một BIGBANG tái hợp trọn vẹn, đồng thời đặt dấu chấm hết cho chương huy hoàng nhất trong sự nghiệp của anh.

Sự trở lại với Squid Game 2 từng được xem là cơ hội hiếm hoi để T.O.P lấy lại sự chú ý, khi anh vào vai một rapper hết thời, nghiện ngập - nhân vật có nhiều nét tương đồng với chính cuộc đời mình. Vai diễn này phần nào tạo được dấu ấn. Tuy nhiên, sang Squid Game 3, T.O.P chỉ xuất hiện chớp nhoáng, mờ nhạt, không để lại tác động đáng kể, khiến màn tái xuất nhanh chóng rơi chìm vào quên lãng.

Trước khi trượt dài vì scandal, T.O.P từng là nghệ sĩ đa diện hiếm có của Kpop. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ ở mảng diễn xuất với IRIS, 71: Into the Fire - bộ phim mang về cho anh giải Tân binh tại Rồng Xanh, cùng Commitment và Tazza: The Hidden Card. Thời kỳ đó, T.O.P được xem là idol hiếm hoi đủ khả năng đứng ngang hàng với các diễn viên chuyên nghiệp cả về khí chất lẫn diễn xuất.

Ở tuổi 40, T.O.P đang đứng trước một thực tế phũ phàng hào quang của quá khứ đã biến mất, trong khi con đường phía trước vẫn mờ mịt. Từ một thần tượng từng được tung hô, T.O.P giờ đây trở thành ví dụ điển hình cho sự khắc nghiệt của showbiz Hàn Quốc rằng chỉ một sai lầm cũng có thể xóa sổ nhiều năm gây dựng sự nghiệp. Dù vẫn giữ được một lượng fan trung thành và chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa nghệ thuật, nhưng việc T.O.P có thể thực sự trở lại hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

Mới đây, nam rapper gây chú ý khi thông báo màn trở lại trên mạng xã hội bằng một dòng ngắn gọn: “Một album mới sắp ra mắt”. Đi kèm bài đăng là một đoạn video ngắn, trong đó xuất hiện cụm từ Another Dimension được viết bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh trên nền giấy trắng, làm dấy lên suy đoán đây có thể là tên album sắp tới của T.O.P. Dù vậy, thời điểm phát hành vẫn chưa được tiết lộ.