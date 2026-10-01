Soi cận cảnh BIGBANG hạ cánh Nội Bài: "Ngoại" G-Dragon cuối cùng cùng chịu cởi áo!

BIGBANG đã đến Hà Nội và sẵn sàng cho 2 đêm diễn cháy hết mình rồi đây!

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng BIGBANG đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào tối ngày 23/10. Ngay trong giây phút nhìn thấy thần tượng ở ngoài đời bằng xương bằng thịt, cộng đồng VIP Việt Nam đã hạnh phúc như vỡ òa.

Rất nhanh chóng, loạt ảnh Daesung và G-Dragon tại sân bay Nội Bài đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Giữa thời tiết Hà Nội, "ngoại" G-Dragon đã chịu cởi áo khoác dày cộp cùng khăn bandana trứ danh. Còn Daesung vẫn diện nguyên chiếc áo phông đơn giản nhưng khoe khéo được thân hình săn chắc, "đô" hơn hẳn thời mới ra mắt cùng BIGBANG, là kết quả của quá trình dài tập luyện. Đặc biệt, nhân vật không thể thiếu xuất hiện bên bộ đôi BIGBANG chính là vệ sĩ nổi tiếng Tùng Yuki.

Vỡ òa khoảnh khắc BIGBANG xuất hiện tại Việt Nam bằng xương bằng thịt. Clip: Đi Soi Sao Đi

G-Dragon cùng Daesung dính nhau như sam. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Cuối cùng "ngoại" G-Dragon đã chịu cởi áo, không còn thời trang phang thời tiết. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Fan liên tục hò hét tên của "người thương". Nguồn: Tiffany 102488

BIGBANG đang trong hành trình chạy tour XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Vé đã bán hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với mức giá từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình không chỉ là cơ hội hiếm hoi để fan Việt Nam chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, mà còn góp phần kích cầu du lịch Hà Nội những ngày cuối tháng 10.

G-Dragon gửi lời chào Việt Nam từ trên máy bay. Ảnh: Weverse

Daesung và Taeyang check trang phục của nhau trước giờ lên máy bay. Ảnh: Osen



