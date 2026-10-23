Lộ clip BIGBANG trên đường đến Việt Nam, Nội Bài nóng hơn bao giờ hết!

Không còn bao lâu nữa, các VIP Việt Nam sẽ được gặp BIGBANG ngay trên sân nhà.

Vào chiều ngày 23/10, 3 thành viên BIGBANG đã từ sân bay Incheon khởi hành đến Hà Nội cho 2 đêm concert BIGBANG XX : COSMOS. Dù BIGBANG còn chưa bay, nhưng bầu không khí tại sân bay Nội Bài đang nóng hơn bao giờ hết.

Ngay lúc này, tại khu vực sân bay Nội Bài, nhiều fan từ các tỉnh, thành đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đêm diễn BIGBANG vào ngày mai. Vừa hạ cánh, thay vì về khách sạn nghỉ ngơi, nhiều bạn lập tức tìm đến khu vực màn hình LED khổng lồ có hình ảnh nhóm nhạc để check-in, lưu lại khoảnh khắc trước thềm concert. Thậm chí, có fan còn dự định nán lại sân bay trong đêm nay, với hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy và nhận được cái vẫy tay chào từ thần tượng nếu BIGBANG xuất hiện.

Chỉ còn vài tiếng nữa, G-Dragon sẽ chính thức "chào sân" Việt Nam. Clip: X

G-Dragon chuẩn tín đồ thời trang, tuy nhiên có phần "thời trang phang thời tiết". Ảnh: Osen

"Ông hoàng Kpop" đội bandana đã trở thành thương hiệu. Ảnh: Osen

Daesung diện áo thun quần jeans đơn giản. Ảnh: Dispatch

Không nhận ra Taeyang nữa. Ảnh: Dispatch

LED BIGBANG được trình chiếu tại sân bay Nội Bài. Clip: Đi Soi Sao Đi

BIGBANG đang trong hành trình chạy tour XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Vé đã bán hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với mức giá từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình không chỉ là cơ hội hiếm hoi để fan Việt Nam chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, mà còn góp phần kích cầu du lịch Hà Nội những ngày cuối tháng 10.

Vừa hạ cánh, thay vì về khách sạn nghỉ ngơi, nhiều bạn lập tức tìm đến khu vực màn hình LED khổng lồ có hình ảnh nhóm nhạc để check-in. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Thậm chí, có fan còn dự định nán lại sân bay trong đêm nay, với hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy và nhận được cái vẫy tay chào từ thần tượng nếu BIGBANG xuất hiện. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Cận cảnh LED BIGBANG tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Bầu không khí ở Nội Bài đang nóng dần lên. Ảnh: Đi Soi Sao Đi



