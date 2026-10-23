Daesung (BIGBANG) có động thái đặc biệt ngay trước thềm sang Việt Nam

Fan Việt đang vô cùng háo hức chờ đợi đến thời khắc được thở chung 1 bầu không khí với Daesung và 2 thành viên khác của BIGBANG là G-Dragon, Taeyang.

Cuối tuần này (24-15/10), hai đêm concert thuộc BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Càng gần thời điểm khai màn, không khí háo hức của cộng đồng V.I.P càng nóng lên. Ai cũng chờ đợi thời khắc được thở chung một bầu không khí với G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Trước giờ lên đường sang Việt Nam, Daesung gây chú ý khi có động thái làm nức lòng fan Việt. Anh đã nhấn yêu thích, đồng thời chia sẻ lại hình ảnh tranh minh họa hoạt hình vẽ về cafe đường tàu ở Hà Nội như 1 cách thông báo về điểm đáp kế tiếp của mình trên Instagram Story. Hành động của Daesung nhanh chóng gây náo loạn mạng xã hội, nhận được "cơn mưa" lời khen dễ thương và bình luận của fan Việt Nam.

Trước giờ lên đường sang Việt Nam, Daesung chia sẻ hình ảnh về cafe đường tàu ở Hà Nội. Ảnh: Instagram.

Daesung sinh năm 1989, anh ra mắt cùng BIGBANG năm 2006. Nam ca sĩ hút fan nhờ giọng hát truyền cảm cùng tính cách thú vị, hoạt ngôn. Hiện tại, thành viên BIGBANG đang tập trung vào sự nghiệp riêng. Daesung phát hành nhạc mới, chăm chỉ gặp gỡ người hâm mộ toàn châu Á trong những đêm concert đáng nhớ.

Chuyến lưu diễn cùng BIGBANG vào cuối tuần này, không phải lần đầu tiên Daesung đến Việt Nam. Anh từng có mặt tại TP.HCM vào tháng 5/2024 cho sự kiện họp mặt người hâm mộ D's Road. Ở thời điểm đó, ngôi sao Kpop tỏ ra vô cùng háo hức và xúc động trước tình cảm của những người hâm mộ Việt Nam dành cho mình, đồng thời hứa hẹn sẽ quay trở lại biểu diễn một lần nữa.

Đến đầu tháng 5/2025, anh tiếp tục sang TP.HCM gặp gỡ fan Việt thông qua đêm concert D's Wave diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Việt Nam chính là địa điểm nước ngoài đầu tiên cho tour châu Á D's Wave của Daesung vào năm ngoái. Ngay khi hạ cánh xuống, Daesung liền có hành động "chuẩn rể Việt". Cụ thể, nam ca sĩ đình đám đi ăn thịt heo quay, rồi ghé siêu thị mua tương đen và tương ớt. Có ai ngờ Daesung lại hào hứng, vội vã khám phá Việt Nam đến vậy, thậm chí còn mặc nguyên trang phục từ sáng. Hình ảnh giọng ca BIGBANG vui vẻ mua sắm ở siêu thị nhanh chóng gây náo loạn mạng xã hội.

Daesung đã có vài lần đi diễn ở Việt Nam. Ảnh: Instagram.

Daesung được bắt gặp đi siêu thị mua tương đen và tương ớt ngay khi đáp xuống TP.HCM vào năm ngoái. Bức ảnh này được "chính chủ" chia sẻ trên Instagram. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Instagram