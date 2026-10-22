BIGBANG có "chiếc bụng yêu Việt Nam"!

3 thành viên BIGBANG, dù mỗi người 1 phong cách, đều đã chứng minh ẩm thực Việt có sức hút khó cưỡng.

Siêu concert BIGBANG XX: COSMOS diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần này đang khiến bầu không khí của cộng đồng VIP "nóng" hơn bao giờ hết. Bên cạnh những màn trình diễn âm nhạc đẳng cấp và vũ đạo bùng nổ, một chủ đề thú vị đang được người hâm mộ xôn xao bàn tán chính là: Lần này các anh nhà sẽ "càn quét" những món ăn Việt Nam nào?

Thực tế, BIGBANG từ lâu đã nổi tiếng là nhóm nhạc có niềm đam mê mãnh liệt với văn hóa ẩm thực Việt. Trong những lần ghé thăm trước đây, từ G-Dragon, Taeyang cho đến Daesung đều từng nhiều lần công khai biểu lộ sự "mê mẩn" đối với các món ăn thuần Việt, tạo nên những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và gần gũi trong mắt công chúng.

Bầu không khí xung quanh concert BIGBANG đang nóng hơn bao giờ hết. Ảnh: X

Taeyang và bát phở khiến fan Việt “đổ gục”

Tháng 6/2023, sau khi tham gia lễ hội âm nhạc SEEN Festival tại Hội An, Taeyang khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú khi đăng tải hình ảnh thưởng thức phở trước lúc trở về Hàn Quốc. Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ không chỉ là bát phở bò hấp dẫn mà còn nằm ở cách nam ca sĩ tương tác với người hâm mộ. Giọng ca BIGBANG đã sử dụng từ “Pho” để chơi chữ với từ “For” trong tiếng Anh, tạo nên những câu nói dí dỏm như “Pho real?” hay “Phogive me”.

Ảnh: Instagram

Taeyang thưởng thức phở trong lần sang Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Instagram

Dưới phần bình luận, người hâm mộ tiếp tục hưởng ứng màn chơi chữ, đồng thời giới thiệu thêm nhiều món ăn và địa điểm ẩm thực Việt Nam cho thần tượng. Một bức ảnh về bữa ăn trước giờ lên máy bay nhờ đó trở thành khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội. Điều thú vị là Taeyang không cần một video mukbang dài hay lời giới thiệu cầu kỳ. Chỉ một bát phở cùng màn tương tác tự nhiên cũng đủ để cộng đồng fan có thêm một kỷ niệm đáng yêu với nam ca sĩ.

Có lẽ với người hâm mộ Việt, phở vốn đã là món ăn quen thuộc, nhưng khi xuất hiện trong câu chuyện của một ngôi sao quốc tế, món ăn ấy lại có thêm sức hút đặc biệt. Và màn “chơi chữ với phở” của Taeyang chính là ví dụ rõ ràng.

Ảnh: Instagram

Trên trang cá nhân, giọng ca chính BIGBANG "tung hứng" vô cùng vui vẻ với fan về món ăn đặc trưng của Việt Nam, bằng cách chơi chữ "Pho" cho "for". Ảnh: Instagram

Daesung: Đi diễn một chuyến, có thêm cả “food tour” TP.HCM

Nếu Taeyang gây thương nhớ bằng bát phở, Daesung lại khiến fan Việt có cảm giác anh đang tranh thủ thực hiện một chuyến khám phá ẩm thực mỗi lần ghé thăm TP.HCM. Tháng 7/2024, Daesung đến Việt Nam tham gia sự kiện Daesung Fan Day Tour: D's Road. Đến tháng 8 cùng năm, nam ca sĩ đăng tải vlog ghi lại trải nghiệm tại TP.HCM trên kênh YouTube cá nhân. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những phản ứng chân thật, hào hứng của anh trước các món ăn địa phương.

Trong bữa ăn tại nhà hàng, Daesung thưởng thức nhiều món như sinh tố dừa, chả giò, mì xào hải sản và heo quay. Anh liên tục khen ngon, đặc biệt thích thú với món chả giò có lớp vỏ giòn rụm và phần nhân mềm bên trong. Heo quay cũng nhận được những lời tán thưởng đầy phấn khích. Khi thưởng thức heo quay, Daesung hào hứng nhận xét về độ giòn của lớp da, độ chắc của thịt và cách gia vị làm nổi bật hương vị món ăn. Nam ca sĩ thậm chí còn bày tỏ mong muốn được ở lại thêm 1 ngày.

Ảnh: YouTube

Ảnh: YouTube

Daesung đi diễn mà tưởng đâu đi food tour. Ảnh: YouTube

Những lời khen không dừng lại ở việc ăn uống. Trong chuyến đi, Daesung còn ghé chợ Bến Thành, ngắm các loại trái cây nhiệt đới và mua sắm một số món đồ. Giọng ca sinh năm 1989 chia sẻ mình thích những loại quả như sầu riêng, măng cụt và mít.

Cách Daesung khám phá ẩm thực cũng là điểm khiến người hâm mộ yêu mến: nam ca sĩ không chỉ nếm thử mà còn chú ý đến kết cấu, hương vị và cách chế biến của từng món. Những phản ứng tự nhiên, đôi lúc đầy bất ngờ của nam ca sĩ khiến vlog giống một buổi trải nghiệm ẩm thực hơn là nội dung quảng bá được chuẩn bị sẵn.

Ảnh: YouTube

Daesung hào hứng khám phá chợ Bến Thành. Ảnh: YouTube

G-Dragon: Mê mẩn đồ ăn Việt Nam từ Hàn Quốc

Trưởng nhóm G-Dragon chưa từng "mukbang" công khai tại Việt Nam như hai người em, nhưng anh cũng để lại dấu ấn đáng nhớ. Trong tập 4 chương trình Good Day (2025), G-Dragon cùng dàn sao thưởng thức phở và gỏi cuốn tôm thịt ngay tại Hàn Quốc. Điểm khiến fan Việt “phát cuồng” là anh không ngần ngại ăn rau mùi - thứ gia vị khiến nhiều người nước ngoài e ngại. Fan lập tức phong danh hiệu “rể Việt Nam” và đếm ngược ngày anh đến Việt Nam ăn phở, bún chả “real”.

G-Dragon cùng dàn sao thưởng thức phở và gỏi cuốn tôm thịt ngay tại Hàn Quốc. Ảnh: Good Day

Anh không ngần ngại trước rau mùi - loại rau nhiều người không ăn được. Ảnh: Good Day



