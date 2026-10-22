Đám cưới Quân A.P: Lan Ngọc - Trấn Thành lên đồ nổi bật, công bố 2 nhân vật đặc biệt góp mặt!

Các nghệ sĩ rộn ràng chuẩn bị cho ngày vui của Quân A.P.

Những ngày qua, thông tin về đám cưới của Quân A.P trong chương trình Running Man Vietnam đang thu hút sự chú ý của khán giả. Mới đây, chương trình tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi hé lộ dàn khách mời sẽ góp mặt trong hôn lễ đặc biệt này.

Qua những hình ảnh được công bố, có thể thấy dàn cast gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát và Quang Trung đều xuất hiện với diện mạo chỉn chu, nổi bật. Các nghệ sĩ cùng nhau chuẩn bị cho ngày vui của “chú rể” Tám Quân, tạo nên không khí rộn ràng như một đám cưới thực thụ.

"Chú rể" Quân A.P lên đồ điển trai, ngời ngời hạnh phúc trong ngày cưới đặc biệt

"Hai Thành" ăn diện nổi bật khi dự hôn lễ của "Tám Quân"

"Tư Ngọc" Lan Ngọc vô cùng xinh xắn, kiêu sa

Anh Tú cũng lên đồ lộng lẫy không kém ai

"Út Tuấn" rộn ràng chuẩn bị ngày vui cho Quân A.P

Liên Bỉnh Phát cũng vào vai khách mời đám cưới

Quang Trung sang chảnh như dự đám cưới thật

Dàn sao hào hứng khi góp mặt trong "hỷ sự" của Quân A.P

Đáng chú ý, bên cạnh dàn cast quen thuộc, hôn lễ còn có sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt là Minh Hằng và Pháp Kiều. Sự xuất hiện của những gương mặt này càng khiến tập phát sóng trở nên đáng mong chờ. Qua loạt hình ảnh được hé lộ, các nghệ sĩ đều tỏ ra hào hứng, vui vẻ khi tham gia chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt của Quân A.P.

Không chỉ gây chú ý bởi dàn khách mời đông đủ, chủ đề đám cưới còn khiến cư dân mạng đặt nhiều nghi vấn về danh tính cô dâu. Nhiều người gọi tên Lê Khanh - bạn gái Quân A.P ngoài đời thực. Dù chỉ là tình huống trong chương trình thực tế, màn tổ chức hôn lễ cho Quân A.P vẫn đủ sức khơi gợi sự tò mò của khán giả.

Minh Hằng là khách mời tham dự tập này

Sự góp mặt của Pháp Kiều cũng sẽ náo loạn tập mới của Running Man Vietnam

Quân A.P hồi hộp khi cùng anh chị em chuẩn bị đám cưới với "cô em"

Chương trình chuẩn bị dàn sính lễ như hôn lễ thật

Hành trình yêu của Quân A.P và Lê Khanh

Quân A.P và Lê Khanh được biết đến là cặp đôi kín tiếng, được cho là đã gắn bó với nhau hơn một thập kỷ. Cả hai quen biết từ thời học tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, sau đó tiếp tục theo học tại THPT Phan Đình Phùng ở Hà Nội. Tình cảm được cho là nảy nở từ năm lớp 9 và âm thầm kéo dài qua nhiều năm.

Từ khoảng năm 2012, Quân A.P đã chia sẻ những hình ảnh có sự xuất hiện của Lê Khanh trên mạng xã hội. Sau này, khi trở thành ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit và lượng người hâm mộ đông đảo, nam ca sĩ vẫn giữ thái độ kín tiếng về đời tư. Anh hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông, khiến mối quan hệ với Lê Khanh càng nhận được sự tò mò từ công chúng.

Quân A.P và Lê Khanh yêu nhau từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường

Tháng 7 vừa qua, Quân A.P từng khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải rồi nhanh chóng xóa hình ảnh chụp cùng một cô gái diện váy cưới, trong khi anh mặc trang phục chú rể giữa khung cảnh lãng mạn tại Ý. Dù bức ảnh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, cư dân mạng vẫn kịp lưu lại và lan truyền rộng rãi, làm dấy lên nghi vấn nam ca sĩ chuẩn bị kết hôn.

Cộng thêm những động thái gần đây được khán giả suy đoán là tín hiệu về chuyện cưới hỏi vào cuối năm, đời tư của Quân A.P càng trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, đến nay, nam ca sĩ vẫn chưa chính thức xác nhận kế hoạch tổ chức đám cưới ngoài đời thực. Vì vậy, những đồn đoán về ngày vui của cặp đôi vẫn đang là chủ đề khiến người hâm mộ tò mò chờ đợi.

Cặp đôi từng bị phát hiện đã sang Châu Âu chụp ảnh cưới

Ảnh: Running Man Vietnam, FBNV