Nữ NSND đình đám sang Pháp, thông báo tình hình hiện tại

"Mình ở quận 13 khu người Việt ở nhiều... mọi thứ đều bình yên", NSND Hồng Vân chia sẻ.

Mới đây, NSND Hồng Vân chia sẻ tình hình của bản thân khi đang ở Pháp. Nữ nghệ sĩ cho biết vừa di chuyển từ CH Czech qua Đức trước khi đến Pháp. Hiện bà đang ở quận 13, khu vực có đông người Việt sinh sống.

Trên trang cá nhân, Hồng Vân viết: "Ngày đầu tiên ở Pháp sau khi đã di chuyển từ Tiệp, qua Đức … mình ở quận 13 khu người Việt ở nhiều... mọi thứ đều bình yên".

Kèm theo bài đăng là hình ảnh nữ nghệ sĩ tại châu Âu. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc Hồng Vân có chuyến đi chơi và diễn vui vẻ, thuận lợi. Không ít người cũng dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung của nữ nghệ sĩ ở tuổi 60.

Thông tin Hồng Vân chia sẻ được chú ý trong bối cảnh Pháp đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình và bạo loạn nghiêm trọng ở nhiều thành phố.

NSND Hồng Vân sinh năm 1966, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt Nam. Bà ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ở cả thể loại hài kịch, chính kịch và phim truyền hình, điện ảnh. Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Hồng Vân còn đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình truyền hình.

Nữ nghệ sĩ cũng được biết đến với vai trò quản lý, phát triển Sân khấu kịch Phú Nhuận tại TP.HCM, góp phần tạo môi trường hoạt động cho nhiều diễn viên trẻ. Với những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2011.