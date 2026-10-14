Nam nghệ sĩ đình đám bán loa đài ở đường Kim Giang, Hà Nội

Ngoài công việc nghệ thuật, nam nghệ sĩ này còn kinh doanh loa đài.

Từ diễn viên hài đến người đứng sau hai series phim Tết đình đám

Trần Bình Trọng sinh năm 1973, là con trai của NSND Trần Nhượng. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh sớm tiếp xúc với sân khấu và diễn xuất. Tuy nhiên, thay vì dựa vào danh tiếng của cha, nam nghệ sĩ từng bước tìm con đường riêng, xây dựng chỗ đứng bằng chính những vai diễn và sản phẩm do mình thực hiện.

Từ năm 5 tuổi, Bình Trọng đã lên sân khấu biểu diễn. Dù có duyên với nghệ thuật từ sớm, anh không đặt mục tiêu trở thành người nổi tiếng. Sau khi học Đại học Văn hóa, anh theo chân các đoàn làm phim, ban đầu chủ yếu đảm nhận những vai phụ trong các tác phẩm hài.

Đạo diễn Trần Bình Trọng

Không sở hữu ngoại hình điển trai theo tiêu chuẩn thông thường, Bình Trọng lại tạo được dấu ấn nhờ gương mặt đặc trưng, lối diễn tự nhiên và cách thể hiện những nhân vật có phần tưng tửng, hài hước. Anh từng được khán giả nhớ đến với vai Thiên Lôi trong chương trình Táo quân. Dù không thường xuyên đảm nhận vai chính, nam nghệ sĩ vẫn có lượng khán giả riêng nhờ nét diễn khác biệt.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Bình Trọng là khi anh chuyển dần sang công việc đạo diễn, sản xuất phim. Tên tuổi của anh gắn liền với hai series hài Tết Đại gia chân đất và Làng ế vợ - những chương trình từng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của một bộ phận khán giả phía Bắc mỗi dịp cuối năm.

Trần Bình Trọng là người đứng sau series hài Tết nổi tiếng "Đại gia chân đất"

Thay vì theo đuổi những câu chuyện xa lạ, phim của Bình Trọng thường khai thác đời sống nông thôn Bắc Bộ, những mối quan hệ gia đình, chuyện làm ăn, tình làng nghĩa xóm và các thói hư tật xấu trong xã hội. Tiếng cười được tạo ra từ những tình huống gần gũi, đôi khi cường điệu, nhưng dễ tiếp cận với nhóm khán giả yêu thích hài dân gian.

Bình Trọng không chỉ làm diễn viên, đạo diễn mà còn điều hành công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim và tổ chức sự kiện. Việc đảm nhiệm nhiều vai trò giúp anh chủ động hơn trong quá trình phát triển các dự án, từ xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất đến lựa chọn diễn viên.

Vừa làm phim vừa bán loa đài, sống cùng vợ con trong căn nhà 4 tầng ở Kim Giang

Ngoài công việc nghệ thuật, Trần Bình Trọng còn khiến khán giả chú ý bởi công việc kinh doanh loa đài. Trên trang cá nhân, nam đạo diễn thường xuyên chia sẻ các clip, hình ảnh liên quan đến việc bán thiết bị âm thanh. Hình ảnh một người vốn quen thuộc với máy quay, trường quay và những bộ phim hài nay xuất hiện trong các nội dung giới thiệu sản phẩm tạo nên nét đời thường khác với hình dung của công chúng về một đạo diễn nổi tiếng.

Việc công khai giới thiệu loa đài trên mạng xã hội cũng cho thấy Bình Trọng khá thoải mái khi chia sẻ những công việc ngoài nghệ thuật. Thay vì chỉ đăng tải hình ảnh hậu trường phim hay hoạt động cùng đồng nghiệp, anh đưa cả công việc kinh doanh vào trang cá nhân, tiếp cận khách hàng qua hình thức trực tuyến.

Ngoài làm nghệ thuật, Trần Bình Trọng còn bán loa đài

Về đời tư, Trần Bình Trọng có cuộc sống gia đình khá ổn định. Vợ anh có tên Thu Phương, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương và kém chồng 9 tuổi. Hai người quen nhau năm 2002, khi Bình Trọng làm trợ lý cho ban tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Họ kết hôn năm 2005.

Thu Phương không hoạt động nghệ thuật thường xuyên mà tập trung chăm sóc gia đình, đồng thời hỗ trợ chồng trong công việc. Cô đảm nhiệm việc sổ sách, kế toán cho công ty của chồng và quán xuyến việc nhà trong thời gian anh bận rộn với các dự án phim. Về người bạn đời, Trần Bình Trọng luôn dành nhiều lời trân trọng. Anh cho biết vợ nấu ăn ngon, biết vun vén, tiết kiệm và rất quyết đoán.

Vợ chồng Bình Trọng hiện có 3 người con. Dù chồng là gương mặt quen thuộc của dòng phim hài Tết, gia đình anh tương đối kín tiếng, ít phô trương chuyện riêng tư. Nam đạo diễn từng cho biết mình bận rộn với công việc làm phim nên vợ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nếp sống gia đình.

Căn nhà 4 tầng khang trang của Trần Bình Trọng ở đường Kim Giang, Hà Nội

Tổ ấm của gia đình nằm trong một khu đô thị trên đường Kim Giang, Hà Nội. Căn nhà phố có diện tích gần 100m2, gồm 4 tầng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhiều thành viên. Đây cũng là nơi nam đạo diễn thường xuyên quay các clip bán loa đài để tiếp cận khách hàng.

Không gian sống của gia đinh Trần Bình Trọng có phòng khách rộng rãi, nơi gia đình tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp. Ngôi nhà còn có cây cảnh, hoa giấy và hồ cá Koi, tạo cảm giác thư thái giữa khu vực đô thị đông đúc. Ngoài những ngày tất bật với phim ảnh và công việc kinh doanh, nam đạo diễn dành thời gian chăm sóc cây xanh, cho cá ăn và nấu những món ăn dân dã cho gia đình. Với anh, những hoạt động giản dị ấy là cách cân bằng cuộc sống sau các đợt làm phim căng thẳng.