Báo động nạn trộm cắp tro cốt các nghệ sĩ nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc)

Tro cốt nghệ sĩ Mai Diễm Phương mất tích gần ba tháng qua vẫn chưa tìm thấy. Điều này là dấy lên lo ngại về an ninh tại nơi an nghỉ của nhiều ngôi sao.

Tro cốt của nữ ca sĩ nổi tiếng Mai Diễm Phương được phát hiện mất tích tại tháp Hải Hội, chùa Bảo Liên, trên đảo Lạn Đầu, Hong Kong (Trung Quốc). Vụ việc được công bố ngày 10/10, đúng dịp sinh nhật lần thứ 63 theo âm lịch của nữ nghệ sĩ quá cố, trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra. Những vụ mất cắp tro cốt từng xảy ra trước đó tại hòn đảo này cũng khiến an ninh tại các khu lưu giữ tro cốt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trở thành vấn đề được quan tâm.

Theo thông tin từ gia đình và hội người hâm mộ Mai Diễm Phương, ngày 18/7, có người phát hiện ốc vít tại cửa hộc lưu giữ tro cốt có dấu hiệu bị tháo lỏng. Kiểm tra bên trong, họ không còn thấy bình tro cốt và lập tức thông báo cho gia đình, trình báo cảnh sát. Đáng chú ý, khu vực này được cho là có hệ thống camera giám sát hoạt động 24 giờ cùng lực lượng tuần tra bảo vệ. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ sau gần ba tháng.

Khu vực camera an ninh bị hư hỏng vào thời điểm được dự đoán xảy ra vụ trộm. (Ảnh: HK01)

Ngày 12/10, hồ sơ được chuyển cho Đội trọng án thuộc Tổng khu Tân Giới Nam để tiếp tục điều tra, theo thông tin do gia đình công bố. Cháu trai của Mai Diễm Phương, ông Mai Bá Lân kêu gọi công chúng cung cấp thông tin có giá trị, đồng thời cảnh báo những suy đoán thiếu căn cứ có thể ảnh hưởng đến quá trình xác minh vụ việc.

Gia đình khẳng định cảnh sát chưa xác định bất kỳ cá nhân nào là nghi phạm trong vụ mất tích tro cốt. Người thân cũng đề nghị những người từng đến khu vực chùa Bảo Liên và tháp Hải Hội trong khoảng thời gian từ đầu năm đến giữa tháng 7, nếu phát hiện người hoặc phương tiện khả nghi, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Hình ảnh từ camera hành trình của các phương tiện qua khu vực cũng có thể là nguồn dữ liệu phục vụ điều tra.

Trước đó, anh trai của nữ ca sĩ, ông Mai Khải Minh, cho biết ông không hay biết về vụ việc và bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bị nghi là xâm phạm nơi an nghỉ của người đã khuất. Ông cũng đề nghị treo thưởng 50.000 HKD cho thông tin giúp tìm lại tro cốt của em gái.

Trương Quốc Vinh, Thẩm Điện Hà là những nghệ sĩ quá cố vẫn có lượng người hâm mộ lớn sau khi qua đời. (Ảnh: HK01)

Vụ việc của Mai Diễm Phương không phải trường hợp duy nhất được truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đề cập trong thời gian gần đây. Theo các thông tin báo chí được cung cấp, tro cốt của đạo diễn, diễn viên võ thuật Lưu Gia Lương và ông Hướng Hoa Thắng, một nhân vật có tiếng trong ngành điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), từng bị lấy cắp tại khu lưu giữ tro cốt Bảo Phúc Sơn, thuộc Sa Điền. Tro cốt của ông Phùng Thành, người sáng lập địa điểm này, cũng được nhắc đến trong các bản tin liên quan.

Các đối tượng bị nghi thực hiện hành vi trộm cắp được cho là đã gửi hình ảnh bình tro cốt cho gia đình nạn nhân để đòi tiền chuộc. Bà Ông Tĩnh Tinh, vợ góa của Lưu Gia Lương, từng bị yêu cầu trả 60 triệu HKD. Theo thông tin báo chí, bà kiên quyết từ chối trả tiền.

Cảnh sát sau đó bắt giữ một nghi phạm và tìm lại được tro cốt của Lưu Gia Lương cùng Hướng Hoa Thắng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được cung cấp, tro cốt của Mai Diễm Phương vẫn chưa được tìm thấy. Thông tin về tình trạng tro cốt của ông Phùng Thành cần tiếp tục được đối chiếu với nguồn chính thức.

Một số báo cáo truyền thông đặt nghi vấn các vụ việc có thể liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Tuy nhiên, khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, chưa thể khẳng định các vụ mất cắp có cùng thủ phạm hoặc nằm trong một đường dây tội phạm thống nhất.

Tăng cường an ninh tại nơi an nghỉ của các nghệ sĩ

Sau khi nhiều vụ việc được công bố, các địa điểm lưu giữ tro cốt của những nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Quốc Vinh, Thẩm Điện Hà... được nhắc đến trong các cảnh báo về nguy cơ mất cắp. Theo thông tin báo chí, một số cơ sở đã khẩn trương bổ sung camera giám sát và gia cố hàng rào bảo vệ.

Những vụ việc này đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của các biện pháp an ninh tại khu lưu giữ tro cốt. Camera và lực lượng tuần tra chỉ phát huy tác dụng khi được vận hành, giám sát và phối hợp xử lý sự cố hiệu quả. Việc kiểm tra định kỳ, quản lý quyền tiếp cận và lưu trữ dữ liệu hình ảnh cũng là những yếu tố cần được xem xét.

Đối với gia đình người đã khuất, tro cốt không chỉ là di cốt mà còn gắn với ký ức, sự tưởng nhớ và nhu cầu được an táng, thờ phụng trong bình yên. Hành vi trộm cắp tro cốt, nếu được xác định, vì thế không đơn thuần là một vụ xâm phạm tài sản mà còn gây tổn thương sâu sắc về tinh thần cho người thân.

Hiện vụ mất tích tro cốt Mai Diễm Phương vẫn đang được điều tra. Việc tìm kiếm cần dựa trên chứng cứ, thông tin có thể xác minh và sự phối hợp giữa gia đình với cơ quan chức năng. Trong lúc chờ kết luận, việc lan truyền những cáo buộc chưa được kiểm chứng có thể gây ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức liên quan và làm nhiễu quá trình tìm kiếm sự thật.