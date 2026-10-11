Diva số 1 châu Á chết cũng không yên

Thông tin mới nhất liên quan đến nữ ca sĩ "hồng nhan bạc mệnh" này khiến khán giả xôn xao.

Ngày 11/10, tờ HK01 đưa tin tro cốt của nữ diễn viên, diva huyền thoại châu Á Mai Diễm Phương đã bị đánh cắp. Theo đó, sau khi thiên hậu xứ Hương Cảng qua đời vào năm 2003, tro cốt của bà được an trí tại Tháp Hải Hội thuộc chùa Bảo Liên, Đại Dữ Sơn - một điểm khá hẻo lánh. Để Mai Diễm Phương được yên tĩnh an nghỉ, nơi đặt tro cốt của cố nghệ sĩ không để di ảnh, hay sử dụng tên thật mà chỉ khắc dòng chữ: "Vị trí của Châu Nữ, Đài Sơn, Quảng Đông".

Đến ngày 18/7 năm nay, khi người hâm mộ đến Tháp Hải Hội thắp hương tưởng niệm Mai Diễm Phương, họ phát hiện ốc vít trên tấm biển ghi vị trí đặt tro cốt của cố nghệ sĩ có dấu hiệu bị lỏng. Kiểm tra kỹ hơn, nhiều người hâm mộ bàng hoàng nhận ra hũ tro cốt bên trong đã biến mất. Những người đến viếng Mai Diễm Phương lập tức liên hệ với gia đình nữ nghệ sĩ và trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, đến nay, sau khoảng 3 tháng tìm kiếm, tro cốt của Mai Diễm Phương vẫn chưa được tìm thấy.

Tro cốt của cố diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp. Ảnh: Sina.

Hội người hâm mộ Mai Diễm Phương hiện kêu gọi công chúng hỗ trợ điều tra, đặc biệt những ai từng lái xe qua khu vực Tháp Hải Hội trong khoảng 6 tháng qua kiểm tra camera hành trình, với hy vọng có thể tìm ra bằng chứng giúp xác định thủ phạm. Phía cảnh sát cũng ra thông báo mong nhận được sự hỗ trợ từ người dân từng đến Đại Dữ Sơn và Tháp Hải Hội trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 7/2026.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng bày tỏ sự đau lòng khi hay tin tro cốt Mai Diễm Phương bị đánh cắp. Nhiều người xót xa cho cuộc đời "hồng nhan bạc phận", lúc còn sống khổ sở vì người mẹ và gã anh trai "hút máu", đến chết cũng không yên của Mai Diễm Phương.

Cuộc đời buồn của diva Mai Diễm Phương

Mai Diễm Phương là một trong những biểu tượng kinh điển nhất của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) thời kỳ hoàng kim. Được mệnh danh là "Madonna châu Á", nữ diva tài hoa không chỉ ghi dấu ấn đậm nét trong âm nhạc mà còn là một tượng đài về phong cách và bản lĩnh sân khấu.

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của một diva từng làm say đắm hàng triệu khán giả là cuộc đời nhiều mất mát, khiến công chúng không khỏi xót xa mỗi khi nhìn lại. Ngôi sao rực rỡ ấy ra đi quá sớm ở tuổi 40 vì căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác. Không chỉ dừng lại ở nỗi đau bệnh tật, cả cuộc đời của Mai Diễm Phương là một chuỗi những bi kịch cùng cực đến từ chính những người ruột thịt.

Cuộc đời Mai Diễm Phương trải qua nhiều biến cố, ngay cả trong những ngày tháng cuối đời. Ảnh: Sina.

Sinh ra trong một gia đình nặng tư tưởng "trọng nam khinh nữ", tuổi thơ của Mai Diễm Phương trải qua vô vàn cay đắng. Nữ ca sĩ từng suýt bị mẹ ruột - bà Đàm Mỹ Kim - bán đi khi còn nhỏ. Mới hơn 4 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi và đi học, Mai Diễm Phương cùng chị gái đã phải bôn ba đi hát ở khắp các vũ trường, nhà hàng để kiếm tiền nuôi cả gia đình và lo cho anh trai ăn học.

Đến khi nổi tiếng và trở thành ngôi sao hàng đầu, cuộc sống của cô vẫn không hề dễ dàng hơn. Mẹ và anh trai xem cô như một "mỏ vàng" để liên tục đòi hỏi và "hút máu", biến tình thân thành mối quan hệ trao đổi tiền bạc khiến nữ diva vô cùng đau đớn, kiệt quệ về tinh thần.

Đáng buồn thay, vào thời điểm Mai Diễm Phương đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, điều cô nhận được từ mẹ ruột không phải là sự chăm sóc hay những lời an ủi ấm áp, mà là những cuộc điện thoại dồn dập thúc giục lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bà. Dù bị tổn thương trước sự vô tình của mẹ, Mai Diễm Phương vẫn giữ tròn đạo hiếu.

Theo nội dung di chúc được truyền thông đề cập, nữ diva dành cho mẹ khoản sinh hoạt phí hằng tháng 70.000 HKD (khoảng 210 triệu đồng). Phần tài sản còn lại được phân bổ cho quỹ giáo dục dành cho các cháu, trong khi bất động sản được để lại cho nhà thiết kế Lưu Bồi Cơ - người bạn thân thiết của cô. Anh trai Mai Khải Minh không được nhắc đến trong phần phân chia tài sản của Mai Diễm Phương.

Dù bị mẹ đối xử tệ, lạnh nhạt, Mai Diễm Phương vẫn giữ tròn đạo hiếu. Ảnh: Sohu.

Ngay sau khi di chúc được công bố, bà Đàm Mỹ Kim và Mai Khải Minh đã lập tức đệ đơn kiện lên tòa án đòi chuyển nhượng toàn bộ tài sản của nữ diva, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ. Không từ bỏ ý định, mẹ ruột của cô tiếp tục gây phẫn nộ khi đem đấu giá toàn bộ di vật của con gái, thậm chí bán cả đồ lót cá nhân và mở các buổi tưởng niệm có đặt hòm quyên góp để "bào tiền" khán giả yêu mến Mai Diễm Phương.

Vào ngày 30/8/2026 vừa qua, bà Đàm Mỹ Kim - mẹ của cố diva Mai Diễm Phương - đã qua đời tại Hong Kong (Trung Quốc), hưởng thọ 102 tuổi. Bà được cho là đã bất ngờ ngã quỵ trong lúc được người giúp việc cho ăn tại căn hộ ở Causeway Bay. Nhân viên cấp cứu đưa bà tới bệnh viện nhưng các bác sĩ không thể cứu sống. Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu đáng ngờ liên quan tới cái chết. Cái chết của bà không chỉ khép lại cuộc đời một người mẹ sống hơn một thế kỷ mà còn vô tình đặt dấu chấm hết cho một trong những vụ tranh chấp thừa kế dai dẳng nhất của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Mẹ Mai Diễm Phương qua đời vào cuối tháng 8 vừa qua. Sự ra đi của bà đặt dấu chấm hết cho một trong những vụ tranh chấp thừa kế dai dẳng nhất của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina