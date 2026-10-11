2 con gái siêu mẫu Thúy Hạnh tuổi thiếu nữ: Xinh đẹp nổi bật và được kỳ vọng nối nghiệp mẹ

2 cô bé Sulli và Suti - con gái của siêu mẫu Thúy Hạnh ở tuổi thiếu nữ thu hút mọi ánh nhìn bởi ngoại hình xinh đẹp.

Mới đây, Suli và Suti - con gái của siêu mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang đã xuất hiện tại một sự kiện. Ở tuổi 18-19, cô nàng thu hút mọi ánh nhìn nhở ngoại hình xinh đẹp cùng với thần thái tự tin "đúng chuẩn con nhà nòi".

Tuy vậy, khi để ý kỹ, dân mạng có thể thấy Suli và Suti lựa chọn những phong cách thời trang, trang điểm hoàn toàn khác nhau. Điều này cho thấy 2 con gái của chân dài 7X đã trưởng thành, tự quyết định về hình ảnh và phong cách thời trang mình theo đuổi.

Suli và Suti - 2 con gái xinh đẹp của siêu mẫu Thúy Hạnh.

Trong khi Suti (tên thật Lê Gia An) - con gái út của siêu mẫu Thúy Hạnh lựa chọn phong cách thời trang nền nã, nữ tính thì Suli (tên thật Lê Gia Hân) lại xuất hiện với diện mạo cá tính hơn.

Ở tuổi 18, Suti xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ, vóc dáng cân đối. Thúy Hạnh từng chia sẻ, có giai đoạn con gái út bị thừa cân.

Ở tuổi dậy thì, Suti chạm mốc chiều cao 1m63 nhưng cân nặng ở mức 63,5kg. Khi có ý thức hơn về vấn đề ngoại hình, Suti quyết tâm giảm cân để có được thân hình cân đối.

Thành quả là Suti đã giảm 7kg trong vòng 2 tháng và Suti vẫn tiếp tục phấn đấu giảm thêm vài kg để có thân hình cân đối hơn.

Suti xinh đẹp, nền nã ở tuổi 18.

Và ở tuổi 18 hiện tại, Suti niềng răng, chiều cao ấn tượng 1m70, được nhận xét không thua kém người mẹ cựu siêu mẫu nổi tiếng. Cô bé có năng khiếu vẽ, chơi đàn và đam mê thời trang.

Suti ưa chuộng phong cách nàng thơ, dịu dàng.

Trong khi đó, Suli (Lê Gia Hân), con gái đầu lòng của siêu mẫu Thúy Hạnh cũng sở hữu ngoại hình nổi bật không kém. Ở tuổi 19, ngày càng trưởng thành và thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Suli lại xuất hiện với diện mạo cá tính.

Không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào, Suli hiện sở hữu diện mạo cá tính, phong cách hiện đại và được nhận xét có nhiều đường nét giống bố.

Thời gian gần đây, Suli bắt đầu đồng hành cùng mẹ tại một số sự kiện và thảm đỏ, qua đó nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Phong cách thời trang của cô cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Một số ý kiến cho rằng Suli lựa chọn trang phục khá trưởng thành so với tuổi 19, trong khi những người khác đánh giá cao sự tự tin và cá tính riêng của cô. Trước những nhận xét trái chiều, Suli vẫn thoải mái thể hiện phong cách cá nhân và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Trước những nhận xét trái chiều, Suli vẫn thoải mái thể hiện phong cách cá nhân và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Bước sang tuổi trưởng thành, Suli đang dần tạo dựng hình ảnh riêng thay vì chỉ được biết đến với danh xưng con gái của cựu siêu mẫu Thúy Hạnh.

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng năng khiếu nghệ thuật, Suli và Suti đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Hai chị em được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, đồng thời sớm bộc lộ niềm yêu thích với thời trang và nghệ thuật.

Dù có bố là nhạc sĩ Minh Khang và mẹ là cựu siêu mẫu Thúy Hạnh, Suli và Suti không bị bố mẹ đặt áp lực phải nối nghiệp nghệ thuật. Vợ chồng Thúy Hạnh cho biết luôn tôn trọng sở thích, năng lực và lựa chọn riêng của từng con, thay vì định hướng các con phải bước vào showbiz chỉ vì có lợi thế về ngoại hình hay xuất thân gia đình.

Vợ chồng Thúy Hạnh cho biết luôn tôn trọng sở thích, năng lực và lựa chọn riêng của từng con, thay vì định hướng các con phải bước vào showbiz chỉ vì có lợi thế về ngoại hình hay xuất thân gia đình.

Thúy Hạnh và Minh Khang chủ yếu đóng vai trò đồng hành, đưa ra lời khuyên và tạo điều kiện để hai con phát triển thế mạnh của mình. Suli được nhận xét có năng khiếu và niềm yêu thích với các lĩnh vực như thiết kế, hội họa, đồ họa, trong khi Suti cũng sở hữu ngoại hình nổi bật và có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tuy nhiên, nếu các con lựa chọn một con đường khác, vợ chồng cô vẫn ủng hộ. Với Thúy Hạnh, điều quan trọng nhất là các con được sống đúng với đam mê và có thể tự quyết định tương lai của mình, thay vì trở thành “bản sao” của bố mẹ trong showbiz.



