"Công chúa Kpop" khoe giàu cũng thành cái tội

Jang Won Young hiện đang tận hưởng cuộc sống vô cùng xa xỉ ở tuổi 22.

Mới đây, Jang Won Young đã đăng tải bài viết trên Instagram với chú thích: “Nơi chốn của tôi, bình yên của tôi”. Bài đăng bao gồm những bức ảnh được chụp tại nhà cô, hé lộ một phần nội thất nơi đây.

Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra hệ thống âm thanh sang trọng ở phía sau hầu hết các bức ảnh. Đó chính là chiếc radio kiêm máy nghe nhạc đĩa than dạng mô đun Brionvega Radiofonografo huyền thoại, thuộc mẫu RR126/RR226. Thiết bị này được thiết kế vào năm 1965 bởi Achille và Pier Giacomo Castiglioni. Mẫu máy mà "công chúa Kpop" sở hữu được cho là có giá bán lẻ khoảng 18.000 USD đến 20.500 USD (466-647 triệu đồng).

Thiết bị sau lưng Jang Won Young có giá lên đến 466-647 triệu đồng. Ảnh: Instagram

Thiết bị này cùng với chiếc ghế sofa Pierre Paulin Dune xa xỉ trị giá từ 150.000-200.000 USD (khoảng 3,8 đến 5,1 tỷ đồng) được tiết lộ trước đó trong nhà của Jang Won Young, đã gây ra phản ứng khá gay gắt từ cư dân mạng về lối sống xa hoa của cô. Nhiều người chỉ trích cô là quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, cho rằng cô sống một cuộc sống dễ dàng và nghiện "khoe giàu".

“Với tốc độ này, cuộc sống có lẽ chẳng còn thú vị gì nữa vì mọi thứ đều quá dễ dàng”, “Người trẻ này dường như đã học được tính phù phiếm và thích khoe khoang thay vì tiết kiệm và khiêm tốn”, “Nghe mọi người nói cô ấy trông giống như một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội… Thực ra, cô ấy đang bắt đầu cảm thấy mình giống như một người như vậy”, “Tôi biết cô ấy đang tiêu số tiền mình kiếm được, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy trống rỗng khi biết rằng có rất nhiều người mà cuộc sống của họ phụ thuộc vào việc có hay không có được 200 triệu won đó”, “Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh trên mạng xã hội là có thể thấy rõ sự ham muốn khoe khoang của cô ta - liệu cô ta có thực sự đọc cuốn sách 'Lời Phật dạy' một cách nghiêm túc không? Tại sao lại giả vờ đọc nếu cô ta định hành xử như vậy?”... cư dân mạng Hàn Quốc bình luận gay gắt.

Tuy nhiên, đã có rất nhiều fan bênh vực Jang Won Young. Họ cho rằng với khối tài sản khổng lồ tự kiếm được sau 8 năm làm việc chăm chỉ, cô hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống xa xỉ thay vì bị gán mác "khoe khoang".

Netizen tranh cãi quanh việc "công chúa Kpop" khoe giàu. Ảnh: Instagram

Jang Won Young sinh ngày 31/8/2004 tại Seoul, Hàn Quốc. Sự nghiệp của Jang Won Young là một chuỗi những bước tiến thần tốc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả suốt 8 năm qua. Vào năm 14 tuổi, cô đã chính thức bước chân vào làng giải trí khi giành vị trí quán quân chung cuộc tại chương trình sống còn đình đám Produce 48. Cô ra mắt với tư cách là center của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á nhờ năng lượng trình diễn bùng nổ cùng ngoại hình sáng, chiều cao vượt trội.

Sau khi IZ*ONE tan rã, Jang Won Young tiếp tục tái xuất dưới mái nhà Starship Entertainment trong nhóm nhạc nữ 6 thành viên IVE. Ngay từ các ca khúc đầu tay như Eleven, Love Dive cho đến After Like và Baddie, IVE liên tục càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc, trở thành "cỗ mãy tạo hit" hàng đầu Kpop thế hệ thứ 4. Riêng bản thân Jang Won Young luôn giữ vững vị trí center, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách và độ nhận diện của nhóm.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Jang Won Young còn là "gương mặt vàng" được các nhà mốt xa xỉ bậc nhất thế giới săn đón. Mỹ nhân 22 tuổi hiện đang là đại sứ toàn cầu và đại diện cho vô số thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, trang sức cao cấp, thiết lập nên một đế chế ảnh hưởng thương mại khổng lồ mà hiếm có thần tượng trẻ nào sánh kịp.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram