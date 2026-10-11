Nhan sắc người đẹp lai giành vương miện Miss Grand International 2026

Ở phần ứng xử dành cho Top 5, khi được hỏi về phẩm chất cần có của một người phụ nữ bản lĩnh, Jihan đề cao lòng nhân hậu và lấy mẹ làm hình mẫu. Cô cho biết mẹ luôn đối xử tử tế với mọi người, sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng và đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân. Tân hoa hậu gửi lời cảm ơn mẹ vì đã truyền cảm hứng để cô trở thành người phụ nữ như hiện tại.