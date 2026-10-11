25 người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Trước đêm chung khảo, 53 thí sinh tham gia các hoạt động đào tạo, trải nghiệm văn hóa và dự án cộng đồng tại nhiều địa phương. Tại Lai Châu, các cô gái tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc và tham gia dự án nhân ái tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Tả Lèng. Khi đến Hải Phòng, thí sinh có hoạt động tìm hiểu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.