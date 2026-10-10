Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc nổi bật giữa dàn nàng hậu gen Z tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Dàn Hoa hậu, Á hậu đọ sắc nổi bật trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam.

Tối 10/10, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại Quảng trường biển, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Trước giờ tranh tài của 53 thí sinh, thảm đỏ sự kiện đã trở nên sôi động với màn đọ sắc của dàn Hoa hậu, Á hậu, người đẹp cùng các thành viên ban giám khảo và đông đảo khách mời.

Tâm điểm chú ý là sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Diện trang phục dạ hội tông nude thanh lịch, kết hợp trang sức tinh tế và kiểu tóc búi gọn gàng, nàng hậu ghi điểm với diện mạo sang trọng, nụ cười rạng rỡ. Giữa dàn người đẹp trẻ trung, Đỗ Mỹ Linh vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ phong thái nền nã, cuốn hút. Thời gian qua, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2016 đều nhận được sự quan tâm của công chúng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nổi bật tại thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhan sắc không điểm chê của mẹ bỉm 2 con

Bên cạnh Đỗ Mỹ Linh, thảm đỏ còn có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi. Mỗi người đẹp mang đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên màn hội ngộ nhan sắc đáng chú ý tại sự kiện.

Đáng chú ý, Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương cũng xuất hiện tại đêm Chung khảo. Sự hội tụ của những gương mặt từng đăng quang tại Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ khiến thảm đỏ thêm phần nổi bật, đồng thời thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp.

Hoa hậu Việt Nam Mai Phương giữ vai trò giám khảo cuộc thi

Á hậu Châu Anh xuất hiện xinh như công chúa

Á hậu Vân Nhi

Hoa hậu Hà Trúc Linh

Tối nay, 53 thí sinh sẽ lần lượt trải qua các phần trình diễn áo dài và bikini để thể hiện vẻ đẹp hình thể, phong thái cũng như khả năng làm chủ sân khấu. Sau thời gian rèn luyện tại nhà chung và những buổi trao đổi trực tiếp với ban giám khảo, đây là cột mốc quan trọng để các cô gái thể hiện bản thân, cạnh tranh cơ hội bước tiếp vào vòng Chung kết.

Không chỉ dựa vào phần thể hiện trong đêm thi, ban giám khảo còn xem xét quá trình tham gia cuộc thi của từng thí sinh. Sự kết hợp giữa nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến tiếp tục là những yếu tố được chú trọng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen vươn lên và bung nở, đêm Chung khảo mang thông điệp về vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống cùng bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh màn tranh tài của 53 thí sinh, màn hội ngộ của dàn Hoa hậu, Á hậu trên thảm đỏ cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện.

53 thí sinh đầy năng lượng trong đêm thi Chung khảo

Ảnh: Hoa hậu Việt Nam