53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn áo tắm

Phát biểu tại đêm chung khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết cuộc thi hướng tới tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức và chiều sâu văn hóa. Ông nhấn mạnh, điều ban tổ chức mong đợi “không chỉ là những màn trình diễn đẹp”, mà còn là sự trưởng thành của mỗi thí sinh sau hành trình học tập, trải nghiệm và khám phá văn hóa các vùng miền.