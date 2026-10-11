Hành trình giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026 của Emoura Phạm

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, thành tích Á hậu 4 của đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 khiến nhiều khán giả ấn tượng.
Tối 10/10, Emoura Phạm - đại diện Việt Nam - khép lại hành trình tại Miss Grand International 2026 với danh hiệu Á hậu 4.
Tại chung kết, Emoura Phạm đã có một đêm thi để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt trong phần thuyết trình về hoà bình, nàng hậu khẳng định: “Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không mang quốc tịch, và quyền được sống trong hòa bình không nên có bất kỳ ranh giới nào”. Cô kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi các thế hệ có thể sống trong hòa bình.
Khoảnh khắc giành Á hậu 4 của Emoura Phạm.
Nhìn lại hành trình suốt 1 tháng tham gia cuộc thi, có thể thấy Emoura Phạm đã rất nỗ lực để không phụ lòng khán giả quê nhà.
Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, sinh năm 2000. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh, có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi.
Người đẹp lớn lên tại Việt Nam, từng học tại các trường quốc tế trong nước trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Sau đó, cô theo học chương trình nghệ thuật tại Irvine Valley College, California.
Người đẹp cao 1m7, số đo ba vòng 80-60-92cm. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào ngày 31/7 và trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International.
Ngay từ ngày đầu nhập cuộc, Emoura Phạm đã trở thành cái tên thu hút truyền thông quốc tế. Đại diện Việt Nam duy trì hình ảnh năng động, tự tin và chủ động giao lưu với các thí sinh.
Phong cách thời trang của bông hồng lai này cũng là một trong những điểm được đánh giá cao. Nàng hậu thường lựa chọn những thiết kế nhiều màu sắc, có đường cắt xẻ và liên tục xuất hiện trong các danh sách bình chọn thí sinh mặc đẹp của một số chuyên trang sắc đẹp.
Một khoảnh khắc khác cũng khiến tên tuổi của đại diện Việt Nam được nhắc đến là sự cố tại họp báo tối 23/9. Khi đang bước xuống bậc sân khấu sau phần hô tên, cô bất ngờ hụt chân khiến vương miện tuột khỏi đầu. Emoura nhanh chóng lấy lại phong độ, chỉnh vương miện và tiếp tục phần trình diễn.
Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp song Emoura Phạm lại đang được khán giả đánh giá cao. Cô được xem là đại diện hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cuộc thi đang hướng tới.
Không chỉ nhờ sắc vóc, Emoura còn sớm có những dấu ấn tại Miss Grand International 2026. Cô lọt Top 10 Pre-Arrival trước khi cuộc thi bước vào chuỗi hoạt động chính thức.
Sau đó, Emoura tiếp tục dẫn đầu bình chọn Grand Day Experience, trở thành đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 của hạng mục này. Ngoài ra, Emoura còn lọt Top 15 của phần thi tài năng.
Trong vòng phỏng vấn kín, đại diện Việt Nam cũng là người nhận được nhiều lựa chọn nhất từ các thí sinh cho danh hiệu Miss Grand International 2026 với 14 lượt bình chọn.
Tại phần thi “Trang phục dân tộc”, Emoura Phạm hoàn thành tương đối chắc chắn, kiểm soát chuyển động và không gặp sự cố dù phải mang thiết kế cồng kềnh gần 20kg.
Ở bán kết Miss Grand International 2026, đại diện Việt Nam cũng hoàn thành cả hai phần thi một cách trọn vẹn và tạo được dấu ấn trong mắt khán giả quốc tế.
Trước thềm chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đồng loạt đánh giá đại diện Việt Nam là cái tên sáng giá cho ngôi vị cao tại cuộc thi. Chính vì vậy kết quả trong đêm chung kết được xem là xứng đáng với những nỗ lực của Emoura Phạm trong suốt hành trình.