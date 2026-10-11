Hành trình giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026 của Emoura Phạm

Tại chung kết, Emoura Phạm đã có một đêm thi để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt trong phần thuyết trình về hoà bình, nàng hậu khẳng định: “Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không mang quốc tịch, và quyền được sống trong hòa bình không nên có bất kỳ ranh giới nào”. Cô kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi các thế hệ có thể sống trong hòa bình.