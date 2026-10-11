Quán quân The Voice nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Từng bị chê xấu, muốn bỏ hát để lấy chồng

Những năm qua, cô tích cực tham gia gameshow và ra mắt sản phẩm mới.

Năm 2013, Vũ Thảo My trở thành Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ hai khi mới 16 tuổi. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, cô gây chú ý ngay từ vòng Giấu mặt với ca khúc You and I và được cả bốn huấn luyện viên lựa chọn. Chiến thắng khi còn ngồi trên ghế nhà trường giúp tên tuổi Vũ Thảo My được biết đến rộng rãi.

Sau đăng quang, con đường của Vũ Thảo My không thuận lợi như nhiều người hình dung. Nữ ca sĩ kể cô từng đọc những bình luận cho rằng mình không xứng đáng chiến thắng, đồng thời bị chê bai giọng hát và miệt thị ngoại hình. Những lời nhận xét tiêu cực khiến cô tổn thương, mất tự tin và dễ bị tác động bởi ý kiến của người khác.

Ba năm đầu sau cuộc thi, Vũ Thảo My loay hoay tìm hướng đi trong âm nhạc. Cô quay lại trường học để hoàn thành chương trình phổ thông, sau đó tiếp tục phát hành một số sản phẩm nhưng chưa tạo được tiếng vang như kỳ vọng. Năm 2015, ca khúc Buông nhận được phản hồi tích cực và được nữ ca sĩ xem là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, khi cơ hội đến, cô thừa nhận bản thân còn quá trẻ, chưa biết cách tận dụng sức nóng để định hình hình ảnh và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Năm 2013, Vũ Thảo My trở thành Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ hai khi mới 16 tuổi. Ảnh: Tổng hợp

Nữ ca sĩ từng đối diện với những lời chê bai giọng hát và miệt thị ngoại hình. Ảnh: Tổng hợp

Biến cố tinh thần trở nên rõ rệt hơn vào năm 2020, khi dịch COVID-19 khiến công việc biểu diễn bị gián đoạn. Không được đi hát, Vũ Thảo My rơi vào trạng thái suy sụp và thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực. Cô từng tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp về ý định bỏ nghề.

Không chỉ từng muốn bỏ hát, Vũ Thảo My còn có thời điểm nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô cho biết gia đình từng mong con gái lấy chồng khi nhận thấy con đường nghệ thuật của cô khá vất vả, bản thân cô cũng từng có ý định như vậy. Tuy nhiên, sau khi chuyện tình cảm đổ vỡ, nữ ca sĩ tìm được thêm cảm hứng sáng tác và quyết định trở lại với nghệ thuật một cách nghiêm túc hơn.

Sau những năm tháng loay hoay, Vũ Thảo My dần thay đổi cách nhìn về công việc và bản thân. Cô không còn quá phụ thuộc vào đánh giá của người khác, đồng thời chủ động trau dồi kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo và tìm kiếm màu sắc âm nhạc riêng. Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ về việc thay đổi ngoại hình thông qua tập luyện, ăn kiêng và giảm cân. Những thay đổi này giúp cô tự tin hơn khi trở lại sân khấu.

Không chỉ từng muốn bỏ hát, Vũ Thảo My còn có thời điểm nghĩ đến chuyện kết hôn. Ảnh: Tổng hợp

Năm 2023, Vũ Thảo My gây chú ý khi tham gia Ca sĩ mặt nạ mùa hai với hình tượng Cáo Tiểu Thư. Phần trình diễn ca khúc Silence giúp cô được khán giả chú ý trở lại, đồng thời đánh dấu giai đoạn đổi mới về hình ảnh và âm nhạc. Cùng thời điểm, nữ ca sĩ phát hành MV Silence, cho thấy định hướng theo đuổi phong cách hiện đại, cá tính hơn so với hình ảnh trước đây.

Tháng 4/2024, Vũ Thảo My ra mắt album đầu tay 1.0, gồm 9 ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh, với sự tham gia sản xuất của nhạc sĩ Anh Quân. Phần lớn các bài hát trong album do cô sáng tác hoặc đồng sáng tác. Dự án đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời thể hiện mong muốn bắt đầu một chặng đường mới bằng chính màu sắc âm nhạc của mình.

Năm 2023, Vũ Thảo My gây chú ý khi tham gia Ca sĩ mặt nạ mùa hai với hình tượng Cáo Tiểu Thư. Ảnh: Tổng hợp

Vũ Thảo My hiện tại có nhiều thay đổi từ phong cách âm nhạc đến ngoại hình. Ảnh: FBNV