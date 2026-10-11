Cú twist của Huỳnh Lập tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026: Không thành đoàn vẫn được vinh danh X-Leader - Thủ lĩnh xuất sắc nhất

6 lần làm đội trưởng, 4 lần cùng đồng đội giành chiến thắng, Huỳnh Lập khép lại hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với danh hiệu X-Leader – Thủ lĩnh xuất sắc nhất. Đáng tiếc, nam nghệ sĩ là người duy nhất trong 18 Anh tài góp mặt tại chung kết (trừ biệt đội tái xuất) không có tên trong đội hình thành đoàn.

‏Tối 10/10, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại với màn công bố 17 thành viên Gia tộc Anh tài toàn năng. Giữa những khoảnh khắc vỡ òa của đêm chung kết, nghệ sĩ Huỳnh Lập tạo nên một cú twist khi bất ngờ được xướng tên ở hạng mục X-Leader – Thủ lĩnh xuất sắc nhất, dù không góp mặt trong đội hình thành đoàn.

‏Huỳnh Lập gây bất ngờ với cú twist X-Leader - Thủ lĩnh xuất sắc nhất trong đêm vinh danh tối ngày 10/10.

‏Theo thông tin từ ê-kíp, đây là lần đầu chương trình phá luật trong việc trao danh hiệu X-Leader nhằm ghi nhận những đóng góp của nghệ sĩ Huỳnh Lập ở vai trò dẫn dắt tập thể, đây cũng là trường hợp đầu tiên trong cả 2 mùa 2024 và 2026 có một thủ lĩnh dẫn dắt cả 6 công diễn. Kết quả này càng gây chú ý khi nam nghệ sĩ có điểm hỏa lực cá nhân thuộc nhóm thấp nhưng lại liên tục được đồng đội tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng.‏

‏Không xuất phát từ lĩnh vực âm nhạc, Huỳnh Lập bước vào chương trình với thế mạnh của một diễn viên và đạo diễn. Sau nhiều tháng vượt chông gai cùng các anh tài, anh để lại dấu ấn không chỉ qua những phần trình diễn mà còn ở cách kết nối đồng đội, cùng tập thể tạo nên những sân khấu đáng nhớ.

‏"Chơi game một mạng" nhưng 6 lần làm đội trưởng: Huỳnh Lập đã vượt chông gai thành công.

‏Đáng chú ý nhất, Huỳnh Lập chính là người giúp cho anh tài Thái VG hoà nhập được với một môi trường rất khác với tính cách của anh trước đó. Thái VG từng chia sẻ ở công 5 rằng "anh muốn về với Huỳnh Lập" câu nói đó cũng chứng minh phần nào năng lực thủ lĩnh của mình trong show Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2026 này.

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‏Nghệ sĩ Huỳnh Lập bất ngờ với giải thưởng đặc biệt từ chương trình.

‏6 lần làm đội trưởng, 4 chiến thắng và cuộc chơi "một mạng" của Huỳnh Lập‏

‏Trong suốt mùa giải, Huỳnh Lập có đến tận 6 lần đảm nhận vai trò đội trưởng, trải dài qua 5 công diễn và vòng chung kết. Các đội hình do anh dẫn dắt giành 4 chiến thắng đội xuất sắc nhất, 1 lần đạt nhẫn chiến tướng công diễn đầu tiên, 5 lần được treo hình vào con đường danh vọng… một thành tích đáng chú ý với nghệ sĩ vốn không có lợi thế về thanh nhạc hay kỹ năng trình diễn vũ đạo chuyên nghiệp.

‏Huỳnh Lập cùng Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu

‏Ngay từ Công diễn 1, Huỳnh Lập đã được lựa chọn làm thủ lĩnh Nhà Làm Mạnh. Tiết mục Nhong nhong nhong cùng Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu nhanh chóng thu hút sự chú ý, giành vị trí dẫn đầu. Đến Công diễn 3, Nhà Bồng Bềnh do anh dẫn dắt tiếp tục chiến thắng, bảo toàn đội hình. Tại chung kết, nam nghệ sĩ tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh Liên minh Khải Hoàn cùng OSAD.‏

‏Thành tích tập thể của Huỳnh Lập lại có phần trái ngược với điểm hỏa lực cá nhân. Dù nhiều lần dẫn dắt đội giành chiến thắng, anh vẫn thuộc nhóm có điểm số thấp, khiến cơ hội thành đoàn luôn mong manh. Hành trình ấy được công chúng ví như cuộc chơi "một mạng", nơi mỗi công diễn đều có thể là chặng cuối nếu đội anh thua.‏

‏Từ một nghệ sĩ không chuyên về ca hát, Huỳnh Lập từng bước khẳng định khả năng điều phối, kết nối và dẫn dắt tập thể.

‏Thế nhưng, thay vì chỉ tập trung vào cơ hội cá nhân, Huỳnh Lập vẫn nhận trách nhiệm dẫn dắt, tìm cách dung hòa những cá tính nghệ thuật khác nhau và giúp từng thành viên phát huy thế mạnh. Sáu lần làm đội trưởng không chỉ mang đến những chiến thắng mà còn cho thấy sự tin tưởng mà đồng đội dành cho anh.‏

‏Không phải giọng hát nổi bật nhất, Huỳnh Lập ghi dấu bằng tư duy của một đạo diễn tài năng‏

‏Nếu nhiều Anh tài chinh phục khán giả bằng giọng hát hay vũ đạo, Huỳnh Lập mang đến chương trình một thế mạnh khác: tư duy kể chuyện và kinh nghiệm dàn dựng tích lũy qua nhiều năm làm nghề. Với góc nhìn của một đạo diễn, anh tham gia xây dựng ý tưởng, phát triển câu chuyện và kết nối các yếu tố âm nhạc, hình ảnh trong tiết mục. Ở Tóc ngắn của Liên minh Khải Hoàn, sân khấu khai thác hình ảnh người phụ nữ Việt Nam cùng thông điệp về sự tự tin và cá tính riêng. Trong khi đó, Trốn tìm tại chung kết mang màu sắc sân khấu kịch, mở đầu bằng câu chuyện hai thám tử truy tìm một cô gái, dẫn dắt khán giả qua những tình huống bất ngờ.‏

‏Huỳnh Lập được ví như "người khổng lồ tí hon" của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

‏Không chỉ đóng góp ở khâu sáng tạo, Huỳnh Lập còn được đồng đội nhắc đến bởi sự tận tâm phía sau sân khấu. It's Charles từng ví anh như một "người khổng lồ tí hon" đáng tin cậy, trong khi Hồ Đông Quan nhắc đến hình ảnh nam nghệ sĩ âm thầm hỗ trợ các thành viên trong quá trình chuẩn bị tiết mục.‏

‏Anh cũng từng chia sẻ: "Lập làm thủ lĩnh không phải là làm hết về mặt ý tưởng, dàn dựng… mà Lập chỉ là người kết nối, thu thập ý kiến sáng tạo của các anh tài, trình bày lại cho đạo diễn chương trình là Đinh Hà Uyên Thư và Giám đốc sáng tạo Vỹ Khang, để tìm cái hay nhất và đặc sắc nhất mang đến khán giả trong mỗi công diễn."‏

‏Đó cũng là một Huỳnh Lập khác với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn thường thấy trên màn ảnh. Không nhất thiết phải là người nổi bật nhất trong mỗi phần trình diễn, anh chọn cách đứng phía sau, góp sức để những người đồng đội có cơ hội tỏa sáng.‏

‏Khi được hỏi đến việc vì sao anh nhỏ con nhất nhóm nhưng việc sắp đội hình anh đều đứng ở rìa và ở góc, anh không có góp ý gì cho chương trình hay biên đạo sao? Lập vui vẻ trả lời rằng ‏ ‏"Lập đứng đâu mà chả được, mình có hát hay, hay visual đẹp đâu mà đứng giữa làm gì, nhường cho mấy em trẻ trước, mình thì sao cũng được"‏ ‏ cũng thấy được một phần nào vai trò của một Leader có tâm, luôn muốn giúp cho người khác tỏa sáng, thay vì cứ mãi đi tìm chỗ đứng cho bản thân mình.‏

‏Mùa hè không nghỉ: Vừa thu về 207 tỷ đồng từ điện ảnh, vừa trở thành X-Leader‏

‏Song song với hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Huỳnh Lập còn có một mùa hè 2026 tất bật khi thực hiện dự án điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do mình làm đạo diễn. Giữa lịch tập luyện, ghi hình và những lần đảm nhận vai trò đội trưởng, nam nghệ sĩ vẫn phải cân đối thời gian hoàn thiện hậu kỳ, quảng bá và đưa bộ phim ra rạp. Đáng chú ý, tác phẩm khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 207 tỷ đồng, đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp điện ảnh của Huỳnh Lập.‏

‏Dự án điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do Huỳnh Lập đạo diễn đạt doanh thu hơn 207 tỷ đồng, đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp làm phim của nam nghệ sĩ.

‏Chia sẻ về cảm xúc khi bất ngờ được vinh danh X-Leader – Thủ lĩnh xuất sắc nhất, Huỳnh Lập bày tỏ: "Đố cả nhà Huỳnh Lập ngủ mấy tiếng một ngày để nhận được X-Leader? (cười). Thật sự Lập rất bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt này. Lập biết mình không có lợi thế về ca hát, điểm hỏa lực cũng không cao, nhưng điều hạnh phúc nhất là vẫn được anh em tin tưởng chọn làm đội trưởng đến 6 lần. Với Lập, làm đội trưởng không phải vì mình giỏi hơn ai, mà là làm sao để mỗi người đều có cơ hội tỏa sáng. Dù có những lúc áp lực, mệt mỏi, cả đội vẫn cùng nhau tạo nên những sân khấu đáng nhớ.‏

‏Mùa hè vừa qua, Lập vừa làm phim, vừa vượt chông gai, bận rộn đến mức chẳng biết mình ngủ được mấy tiếng. Nhưng được làm điều mình yêu thích, thấy bộ phim được khán giả đón nhận và có thêm những người anh em tuyệt vời, Lập thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Dù không thành đoàn, Lập vẫn cảm thấy mình nhận được rất nhiều. X-Leader là món quà ngoài mong đợi, nhưng quý giá hơn cả vẫn là tình cảm, sự tin tưởng của anh em và những kỷ niệm không thể nào quên."‏

‏Tiếc rằng không góp mặt trong đội hình thành đoàn, Huỳnh Lập vẫn có một cái kết trọn vẹn theo cách riêng. Bởi sau cùng, dấu ấn của một người thủ lĩnh không chỉ nằm ở vị trí họ đạt được, mà còn ở cách họ đồng hành và giúp những người bên cạnh cùng tiến xa hơn.‏