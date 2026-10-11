8 sao Cbiz sau khi bị phong sát: Người bị cấm ngay trên sóng livestream, kẻ phải chấp hành án tù 13 năm

Từng là những ngôi sao đình đám một thời nhưng giờ họ đã không thể hoạt động trong showbiz Hoa ngữ được nữa.

Trong gần 10 năm qua, showbiz Hoa ngữ liên tục bị siết chặt bởi những quy định dành cho nghệ sĩ, khiến nhiều ngôi sao phải trả giá nặng nề sau khi vướng bê bối. Có người bị cấm sóng vĩnh viễn, có người tìm cách chuyển hướng sang kinh doanh hoặc thị trường quốc tế, nhưng cũng có người gần như biến mất hoàn toàn khỏi công chúng. Từ những cái tên từng đứng trên đỉnh cao, cuộc sống của họ hiện tại đã thay đổi ra sao?

Phạm Băng Băng

Năm 2018, Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế và bị truy thu, nộp phạt tổng cộng 883 triệu tệ (khoảng 3443 tỷ đồng). Vụ việc khiến cô trở thành ngôi sao đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng siết chặt hoạt động của nghệ sĩ tại Cbiz. Suốt 8 năm qua, Phạm Băng Băng chủ yếu phát triển sự nghiệp tại thị trường quốc tế, đồng thời chuyển hướng sang kinh doanh. Tuy nhiên, so với thời kỳ còn là một trong những minh tinh hàng đầu Cbiz, sự nghiệp hiện tại của Phạm Băng Băng đã không còn giữ được sức ảnh hưởng như trước.

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng là một trong những trường hợp gây chấn động nhất Cbiz khi vướng bê bối thuê người mang thai hộ và trốn thuế, bị truy thu tổng số tiền lên đến 299 triệu tệ (khoảng 1166 tỷ đồng). Sau khi bê bối nổ ra, Trịnh Sảng chuyển sang Mỹ sinh sống để thuận tiện chăm sóc các con và chưa từng về nước trong suốt 5 năm qua. Cô vẫn thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội, nhưng những hình ảnh hiện tại cho thấy cuộc sống của nữ diễn viên đã thay đổi rất nhiều so với thời kỳ còn là ngôi sao hàng đầu.

Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm là ngôi sao duy nhất trong danh sách phải đối diện với án hình sự. Cựu thành viên EXO không chỉ bị kết án 13 năm tù vì các hành vi liên quan đến xâm hại tình dục mà còn bị xử lý về vấn đề thuế với số tiền lên đến 600 triệu tệ (khoảng 2340 tỷ đồng). Từ một trong những nam thần lưu lượng đình đám nhất Cbiz, anh hoàn toàn biến mất khỏi ngành giải trí sau khi vướng vòng lao lý. Những tác phẩm có sự tham gia của Ngô Diệc Phàm cũng chịu ảnh hưởng và hình ảnh của anh gần như bị xóa khỏi thị trường giải trí Trung Quốc.

Triệu Vy

Trường hợp của Triệu Vy đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn của showbiz Hoa ngữ. Chỉ sau một đêm, tên của nữ diễn viên bất ngờ bị gỡ khỏi nhiều nền tảng, các tác phẩm có sự tham gia của cô cũng lần lượt bị ảnh hưởng nhưng lại chẳng ai rõ nguyên do. Sau nhiều năm vắng bóng, cô đã xuất hiện trong một buổi livestream bán hàng vào đầu năm 2026 nhưng buổi phát sóng bị cấm chỉ sau 10 phút bắt đầu. Động thái trên cho thấy con đường trở lại showbiz của Triệu Vy vẫn rất mơ hồ, dù cô từng là một trong những minh tinh quyền lực nhất Cbiz.

Trương Triết Hạn

Là "gà cưng" từng được Triệu Vy nâng đỡ, Trương Triết Hạn vốn có sự nghiệp phát triển mạnh sau thành công của Sơn Hà Lệnh, nhưng tất cả nhanh chóng đảo chiều vì những tranh cãi liên quan đến các vấn đề chính trị. Anh nhiều lần lên tiếng phủ nhận và giải thích về những hình ảnh, thông tin gây tranh cãi, nhưng cuối cùng vẫn bị cấm sóng tại Trung Quốc. Suốt 5 năm qua, Trương Triết Hạn cố gắng duy trì sự nghiệp ở nước ngoài, tổ chức concert và phát triển âm nhạc để tìm hướng đi mới.

Lý Dịch Phong

Năm 2022, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Lý Dịch Phong có hành vi mua dâm và anh đã lên tiếng phủ nhận. Nhưng sau đó, cơ quan chức năng xác nhận vụ việc, khiến anh nhanh chóng bị loại khỏi các hoạt động của showbiz. Suốt 4 năm kể từ khi bị phong sát, Lý Dịch Phong sống kín tiếng hơn rất nhiều. Ngôi sao đình đám một thời được cho là từng tìm cách mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế, nhưng những nỗ lực này không tạo được dấu ấn đáng kể như thời kỳ anh còn hoạt động tại Cbiz.

Đặng Luân

Đặng Luân cũng là một ngôi sao có sự nghiệp đang lên trước khi vướng bê bối về thuế. Năm 2022, nam diễn viên bị phát hiện trốn thuế và phải nộp tổng cộng 106 triệu tệ (khoảng 413 tỷ đồng) tiền thuế cùng tiền phạt. Sau khi bị cấm sóng, Đặng Luân gần như biến mất khỏi màn ảnh và rất ít xuất hiện trước công chúng. Trong những năm qua, anh được cho là đã chuyển hướng sang kinh doanh để duy trì cuộc sống thay vì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Viên Băng Nghiên

Viên Băng Nghiên là trường hợp mất sự nghiệp vì bê bối thuế dù từng có thời gian được kỳ vọng trở thành mỹ nhân cổ trang thế hệ mới. Năm 2022, công ty do cô thành lập bị phạt 980.000 tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) vì vấn đề thuế, trong khi cô đã từ bỏ vị trí pháp nhân trước khi vụ việc được công bố. Đến năm 2023, Viên Băng Nghiên và công ty tiếp tục bị xử phạt với tổng số tiền 4,3 triệu tệ (khoảng 16,7 tỷ đồng). Cũng trong năm này, cô chính thức bị phong sát và không còn cách nào tái xuất được nữa.