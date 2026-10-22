Đức Phúc đáp trả khi bị mỉa mai chuyện "dao kéo" lần 2

Mới đây, Đức Phúc công khai sửa nhan sắc và nhận về ý kiến trái chiều.

Vừa qua, ca sĩ Đức Phúc khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi đăng tải bài viết chia sẻ về việc quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ 2 trên trang cá nhân. Anh cho biết sau 9 năm, quyết định bước vào cuộc đại phẫu thứ 2 để bản thân có thể tự tin hơn. Sau khi chia sẻ thông tin này, Đức Phúc nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Mới đây, nam ca sĩ 9x gây chú ý khi phản hồi một bình luận phán xét đến chuyện thay đổi ngoại hình của anh trên mạng xã hội. Trước lời nhận xét cho rằng nam ca sĩ sẽ còn chỉnh sửa diện mạo nhiều lần trong tương lai, nam ca sĩ đã thẳng thắn đáp trả trực tiếp.

Cụ thể, một tài khoản bình luận: "Từ giờ đến 60 tuổi còn sửa thêm 3 lần nữa". Đức Phúc đáp lại: "Con không dám nói trước điều gì nhưng con sẽ gọi là bảo hành nếu sau này cần thiết cô ạ, ngày mai con sẽ chia sẻ và tâm sự về lần thay đổi thứ 2 này con hy vọng cô theo dõi ạ".

Cách phản hồi của Đức Phúc nhận được sự ủng hộ bởi thái độ khá nhẹ nhàng, không né tránh chủ đề ngoại hình nhưng cũng không trực tiếp tranh cãi với người bình luận.

Vừa qua, Đức Phúc công khai chuyện đã phẫu thuật thẩm mỹ lần 2. Ảnh: FBNV

Anh cho biết lần dao kéo thứ hai này như một món quà tự chúc mừng sinh nhật của bản thân.

Đức Phúc đáp trả một bình luận nói đến chuyện thay đổi ngoại hình của anh trên mạng xã hội.

Đức Phúc được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Quán quân chương trình Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Tâm. Dù chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc, thời điểm mới bước chân vào showbiz, nam ca sĩ từng chịu nhiều lời bàn luận về ngoại hình. Anh cũng từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy thiếu tự tin, thậm chí hạn chế xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc vì mặc cảm về diện mạo.

Tháng 6/2017, Đức Phúc công khai quyết định phẫu thuật thẩm mỹ sau thời gian suy nghĩ và nhận nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình. Đến cuối tháng 7 cùng năm, anh xuất hiện với diện mạo khác biệt sau khi thực hiện các can thiệp như chỉnh sửa cằm, nâng và thu gọn cánh mũi, thu gọn môi. Nam ca sĩ từng cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn cải thiện sự tự tin và thuận lợi hơn trong công việc.

Đức Phúc được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Quán quân chương trình Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Tâm.

Tháng 6/2017, Đức Phúc công khai quyết định phẫu thuật thẩm mỹ sau thời gian suy nghĩ và nhận nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình.

Sau khi thay đổi ngoại hình, Đức Phúc tiếp tục hoạt động âm nhạc với các sản phẩm như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Hết thương cạn nhớ và Ngày đầu tiên.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, anh cho biết công việc có những chuyển biến tích cực sau phẫu thuật, nhưng cũng bày tỏ mong muốn khán giả ghi nhận mình qua giọng hát và các sản phẩm âm nhạc thay vì chỉ chú ý đến diện mạo.