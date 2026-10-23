Con trai Đan Trường càng lớn càng giống bố, 9 tuổi đã làm chủ 3 doanh nghiệp

Lên 9 tuổi, bé Mathis Thiên Từ sở hữu vẻ ngoài điển trai, bảnh bao, được nhận xét ngày càng giống bố Đan Trường.

Nhân ngày 20/10, Đan Trường đăng tải hình ảnh chụp với con trai - bé Mathis Thiên Từ đồng thời gửi lời chúc đến các bà, các mẹ.

Xem ảnh của 2 ba con, nhiều khán giả khen ngợi bé Thiên Từ ngày càng giống ba Đan Trường với đôi mắt sâu, nụ cười đẹp. Thậm chí, một số người khen cậu bé có thể sẽ điển trai hơn bố khi trưởng thành.

"Ảnh này nhìn Thiên Từ đẹp trai hơn cả ba Trường, ba Trường xếp thứ 2 thôi nha", một khán giả viết.

"Hình này 2 ba con giống nhau dữ luôn anh ạ", một người khác bình luận.

Cậu bé Mathis Thiên Từ càng lớn càng giống ba Đan Trường.

Mathis Thiên Từ là con trai của nam ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên. Cậu bé sinh năm 2017. Bé Mathis Thiên Từ, con trai của ca sĩ Đan Trường, thường xuyên nhận được sự chú ý của khán giả nhờ ngoại hình điển trai và những đường nét gương mặt nổi bật.

Đáng chú ý, chính Đan Trường từng tiết lộ con trai không quá giống mình ở thời điểm hiện tại, nhưng lại là “bản sao” của anh thuở nhỏ.

Cậu bé Mathis Thiên từ điển trai khi lên 9 tuổi.

Khi nam ca sĩ chia sẻ những bức ảnh thời thơ ấu của hai cha con, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự tương đồng từ khuôn mặt đến các đường nét tự nhiên.

Đan Trường từng cho biết bố ruột của anh là người lai Pháp, vì vậy nam ca sĩ được thừa hưởng một phần nét lai từ gia đình. Anh cũng hài hước chia sẻ mình có khoảng 30% nét lai ấy, đồng thời cho rằng sự thay đổi ngoại hình theo thời gian khiến diện mạo hiện tại khác biệt so với lúc nhỏ. Điều này càng khiến câu chuyện Thiên Từ giống bố thời thơ ấu trở nên thú vị, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Con trai nam ca sĩ "Tình khúc vàng" bắt đầu kinh doanh từ rất sớm.

Bé Mathis Thiên Từ - con trai ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên, gây chú ý khi được gia đình định hướng kinh doanh từ khi còn rất nhỏ với 3 công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Cậu bé Mathis sở hữu thương hiệu Bé Mathis, chuyên kinh doanh quần áo, giày dép và nước hoa, được mẹ xây dựng cho Thiên Từ từ khi cậu bé mới hơn 2 tuổi.

Dù đã ly hôn, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ hòa hợp, cùng nỗ lực nuôi dạy con cái.

Bên cạnh đó, Thiên Từ quản lý mô hình kinh doanh bánh ngọt mang thương hiệu Bon Beignet và hệ thống quán cà phê tại Mỹ. Đến tháng 11/2025, mô hình cà phê đã có 3 cơ sở tại San Jose, bang California, trong khi gia đình cũng từng mở thêm cửa hàng bánh ngọt tại Campuchia.

Không chỉ tạo điều kiện để con tiếp xúc với hoạt động kinh doanh, doanh nhân Thủy Tiên còn hướng dẫn Thiên Từ trải nghiệm những công việc thực tế như đọc hóa đơn, giao hàng, làm bánh, bưng bê và dọn dẹp tại quán. Qua đó, cậu bé được làm quen với quy trình vận hành cửa hàng, tinh thần trách nhiệm và giá trị của sức lao động.