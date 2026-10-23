Nhan sắc thật gây sốc của cặp bạn thân showbiz giống nhau 99% từ ngoại hình đến cảnh bị chồng "cắm sừng" và ly dị

Diện mạo xuống dốc của 2 mỹ nhân là bạn bè thân thiết trong showbiz này đang gây bàn tán.

Đồng Lệ Á và Đổng Tuyền là bạn bè thân thiết trong ngành giải trí Trung Quốc. Họ có gương mặt thanh tú, khí chất dịu dàng giống nhau đến 99%, khiến nhiều người khó phân biệt. Không chỉ vậy, Đồng Lệ Á và Đổng Tuyền đều từng kết hôn với những tài tử nổi tiếng, nhưng cuộc hôn nhân của cả hai lại kết thúc trong cay đắng khi liên tiếp đối mặt với những ồn ào tình cảm và sự phản bội từ chồng.

Vào ngày 22/10, "team qua đường" tình cờ bắt gặp Đồng Lệ Á và Đổng Tuyền cùng nhau xuống phố. Những bức ảnh cam thường của cả hai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các nền tảng video ngắn. Không có ánh sáng chuyên nghiệp từ ê-kíp, không có đội ngũ chỉnh ảnh hàng triệu NDT tút tát nhan sắc, 2 mỹ nhân cổ trang đình đám này lộ rõ khuyết điểm nhan sắc. Ở hình ảnh chụp cận mặt, làn da của Đổng Tuyền lão hóa thấy rõ, với nếp nhăn dày đặc ở đuôi mắt, khóe mắt và đầu mũi. Về phía Đồng Lệ Á, bọng mắt nặng nề và làn da khô sạm cho thấy dấu hiệu tuổi tác của cô.

Những năm gần đây, công chúng đã quá quen thuộc với ảnh thảm đỏ và loạt hình quảng bá được chỉnh sửa kỹ lưỡng của các ngôi sao. Làn da ai cũng không tì vết, vóc dáng chẳng có điểm trừ, tất cả hoàn hảo đến mức giống như được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu. Chính vì vậy, những bức ảnh đời thường khác biệt lớn với ảnh đã chỉnh sửa của Đồng Lệ Á và Đổng Tuyền mới gây bàn tán.

Đổng Tuyền (trái) và Đồng Lệ Á lộ rõ dấu hiệu lão hóa qua cam thường. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa không chỉ cho thấy diện mạo hiện tại của hai nữ diễn viên mà còn khiến nhiều người liên tưởng đến những thăng trầm trong chuyện tình cảm và hôn nhân của họ. Bên cạnh những lời chê bai, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực, cho rằng Đồng Lệ Á và Đổng Tuyền đã ngoài 40 tuổi nên xuất hiện tình trạng lão hóa là điều bình thường. Dù nhan sắc đã có những thay đổi theo thời gian, cả hai vẫn mang sức hút riêng của phụ nữ trưởng thành.

Đôi bạn thân mỹ nhân Đồng Lệ Á - Đổng Tuyền không chỉ sở hữu ngoại hình có nhiều nét tương đồng mà còn có đường tình duyên nhiều trắc trở. Ảnh: Sina, Sohu.

Đường tình lận đận của 2 mỹ nhân sở hữu ngoại hình nhìn như "song sinh thất lạc"

Đồng Lệ Á sinh năm 1984, từng giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Tân Cương năm 2002. Cô chính thức bước chân vào giới giải trí với vai trò diễn viên vào năm 2008. Đồng Lệ Á ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm đình đám như Mẫu Nghi Thiên Hạ (vai Triệu Phi Yến), Cung Tỏa Tâm Ngọc, Chuyện Tình Bắc Kinh, Mê Thành...

Trái ngược với sự nghiệp nhiều dấu ấn, đường tình duyên của mỹ nhân Tân Cương trải qua không ít cay đắng. Cô từng có cuộc hôn nhân đầy tổn thương với Trần Tư Thành - nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng đào hoa và lắm tai tiếng. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2013. Từng khiến bao người ngưỡng mộ khi chinh phục được mỹ nhân hàng đầu Cbiz, Trần Tư Thành được kỳ vọng sẽ vì gia đình mà thay đổi, từ bỏ thói trăng hoa.

Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Nam đạo diễn liên tục vướng ồn ào ngoại tình, nhiều lần bị réo tên vì những mối quan hệ ngoài luồng, khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn của Đồng Lệ Á dần rạn nứt. Theo Trác Vỹ, vỏn vẹn 2 năm sau ngày cưới, Trần Tư Thành ngoại tình với hơn 10 người phụ nữ khác nhau. Sau nhiều phen bẽ bàng vì chồng liên tục ra ngoài vụng trộm, năm 2021, Đồng Lệ Á tuyên bố ly hôn Trần Tư Thành.

Đồng Lệ Á có cuộc hôn nhân bẽ bàng với người chồng trăng hoa Trần Tư Thành. Ảnh: Sina.

Đổng Tuyền sinh năm 1982, là một trong những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú và mong manh. Cô từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Thần Điêu Đại Hiệp, Bát Đại Hào Hiệp, Phật Sống Tế Công và đặc biệt là vai Điêu Thuyền trong Tam Quốc Cơ Mật...

Giống với cô bạn thân, cuộc sống hôn nhân của Đổng Tuyền cũng trải qua biến cố chấn động. Nữ diễn viên từng có 5 năm chung sống với tài tử Cao Vân Tường trước khi cuộc hôn nhân rơi vào sóng gió vì bê bối nghiêm trọng của chồng. Năm 2018, giới giải trí Trung Quốc rúng động trước thông tin Cao Vân Tường bị bắt tại Australia vì cáo buộc cưỡng hiếp tập thể. Vụ việc kéo theo quá trình điều tra và xét xử kéo dài ở nước ngoài, đẩy nam diễn viên vào tâm điểm tranh cãi, đồng thời khiến gia đình vốn được ngưỡng mộ của Đổng Tuyền sụp đổ. Những biến cố liên tiếp không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Cao Vân Tường mà còn đặt Đổng Tuyền vào hoàn cảnh đầy áp lực, bị người đời đàm tiếu và chỉ trích. Hơn 1 năm sau khi Cao Vân Tường bị bắt, Đổng Tuyền đệ đơn ly hôn chồng, giành quyền nuôi con.

Vụ bê bối tình dục của Cao Vân Tường khiến Đổng Tuyền rơi vào cảnh bị đàm tiếu, sống trong tủi hổ. Ảnh: Weibo.

Cuối tháng 6/2025, Đổng Tuyền âm thầm tái hôn với nam diễn viên Trương Duy Y, kém cô 9 tuổi. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Phá Án vào năm 2023. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của nữ diễn viên đầy rẫy sự bất ổn. Trương Duy Y bị nhận xét có tính cách gia trưởng, nhạy cảm trước khoảng cách về danh tiếng và tài chính giữa hai người, dễ nảy sinh tâm lý tự ti, tự ái khi cảm thấy bản thân lép vế hơn vợ. Những phản ứng bốc đồng và cách hành xử thiên về cảm xúc của nam diễn viên mỗi khi gặp chuyện không như ý là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cặp đôi khó tránh khỏi những sóng gió.

Đổng Tuyền tái hôn với 1 người chồng có tính cách gia trưởng, nhạy cảm khiến công chúng phải lắc đầu trước sự lựa chọn bạn đời của cô. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ



