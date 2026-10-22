"Em trai quốc dân" hết thời đi học kiểm định xe hơi, hé lộ mức thu nhập gây sốc

Do gương mặt "trẻ mãi không già", nam diễn viên thường xuyên bị đóng khung vào các vai phụ, đặc biệt là vai em trai của các nhân vật chính trong hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám.

Giữa lúc ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc) đang trải qua giai đoạn trầm lắng và đầy biến động, việc các diễn viên chủ động tìm kiếm "đường lùi" cho bản thân không còn là chuyện hiếm gặp. Mới đây, thông tin Huỳnh Gia Lạc - nam diễn viên từng được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là “em trai quốc dân” của đài TVB - vừa hoàn thành khóa đào tạo kiểm định ô tô chuyên nghiệp và chính thức lấy chứng chỉ hành nghề đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Đáng chú ý, những chia sẻ của nam tài tử về tiềm năng kinh tế của công việc dầu mỡ này cùng mức thu nhập ước tính "khủng" đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Huỳnh Gia Lạc vừa hoàn thành khóa đào tạo kiểm định ô tô chuyên nghiệp. Ảnh: Weibo

Không ngại dầu mỡ chui gầm xe, hé lộ con số thu nhập mơ ước

Không chỉ đăng ký học cho có, Huỳnh Gia Lạc thể hiện thái độ học tập vô cùng nghiêm túc. Trong suốt khóa đào tạo, cựu tài tử TVB không hề ngại ngần việc quần áo bám đầy dầu mỡ hay khói bụi. Anh thậm chí còn chủ động xin xuống tận gầm xe để trực tiếp kiểm tra, tỉ mẩn học cách nhận biết các lỗi kỹ thuật phức tạp như rò rỉ dầu, nứt kết cấu khung gầm hay hư hỏng các linh kiện quan trọng.

Cũng trong thời gian thực tập tại xưởng, Huỳnh Gia Lạc đã âm thầm ghi lại số lượng xe mà người hướng dẫn tiếp nhận cùng mức phí kiểm định thực tế. Qua những gì quan sát và tính toán được, nam diễn viên cho biết nếu một nhân viên thì thu nhập hằng năm hoàn toàn có thể vượt mốc 1 triệu HKD (khoảng hơn 3,2 tỷ VNĐ) - một con số mơ ước ngay cả với nhiều nghệ sĩ hoạt động trong giới giải trí hiện tại.

Thu nhập hằng năm của nghề kiểm định xe hơi hoàn toàn có thể vượt mốc 1 triệu HKD (khoảng hơn 3,2 tỷ VNĐ). Ảnh: Weibo

Trước những biến động và tính chất thiếu ổn định của showbiz, Huỳnh Gia Lạc chia sẻ việc học thêm nghề mới là phương án dự phòng an toàn để bảo đảm cuộc sống cho gia đình. Tuy nhiên, nam tài tử khẳng định anh chưa hề có ý định từ bỏ nghiệp diễn. Dành nhiều tình cảm cho ống kính và sân khấu, việc có thêm bằng kiểm định ô tô chỉ giúp anh vững tâm hơn để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật mà không bị áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng.

20 năm mải mê làm "em trai quốc dân"

Huỳnh Gia Lạc sinh năm 1978, được mệnh danh là "em trai quốc dân" của TVB. Sở hữu gương mặt thư sinh, điển trai cùng nụ cười hiền lành và chiều cao lý tưởng, Huỳnh Gia Lạc gia nhập TVB từ năm 2001 sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo diễn xuất của đài. Mặc dù có ngoại hình sáng trang phục và khả năng nhập vai ổn định, sự nghiệp của anh lại khá lận đận.

Ảnh: Weibo

Huỳnh Gia Lạc được mệnh danh là "em trai quốc dân" của TVB. Ảnh: Weibo

Do gương mặt "trẻ mãi không già", Huỳnh Gia Lạc thường xuyên bị đóng khung vào các vai phụ, đặc biệt là vai em trai của các nhân vật chính trong hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám. Từ đó, danh xưng "Em trai quốc dân" gắn liền với tên tuổi của anh qua các tác phẩm nổi tiếng như Bằng Chứng Thép, Mẹ Chồng Khó Tính, Cự Lộc, Giải Mã Nhân Tâm, Anh Hùng Thiết Quyền...

Dù kiên trì cống hiến hơn 20 năm dưới mái nhà TVB và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả, Huỳnh Gia Lạc vẫn không thể bứt phá lên hàng nam chính hạng A. Năm 2022, anh quyết định không tái ký hợp đồng với TVB để ra ngoài tự do phát triển sự nghiệp, thử sức ở nhiều lĩnh vực mới.

Ảnh: Weibo

Anh rời TVB năm 2022 để ra ngoài tự do phát triển sự nghiệp, thử sức ở nhiều lĩnh vực mới. Ảnh: Weibo

Cuộc sống gia đình viên mãn bên người vợ nhiếp ảnh gia

Khác với sự nghiệp diễn xuất nhiều trầm lắng, đời tư của Huỳnh Gia Lạc lại vô cùng êm đềm và hạnh phúc. Năm 2022, ở tuổi 44, nam diễn viên chính thức rước nàng về dinh sau 5 năm hẹn hò. Bà xã của anh là Samantha Jiang - một nhiếp ảnh gia đám cưới có tiếng trong giới nghệ thuật Hong Kong (Trung Quốc).

Cuộc hôn nhân ngọt ngào chính là điểm tựa vững chắc giúp Huỳnh Gia Lạc tự tin đưa ra những quyết định rẽ hướng trong cuộc sống. Sự thấu hiểu và ủng hộ tuyệt đối từ bà xã đã tiếp thêm động lực để nam tài tử không ngần ngại gạt bỏ sĩ diện của một ngôi sao, sẵn sàng khoác lên mình bộ đồ bảo hộ dầu mỡ để học nghề mới.

Hành động chủ động trang bị kỹ năng sống và tư duy thực tế của "em trai quốc dân" Huỳnh Gia Lạc nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Anh chính là minh chứng cho tinh thần tự lập, bản lĩnh của một người đàn ông trụ cột gia đình: Không gục ngã trước khó khăn của thời cuộc, luôn biết cách tự tạo ra cơ hội cho chính mình.

Huỳnh Gia Lạc kết hôn vào năm 2022. Ảnh: Weibo

Bà xã của anh là Samantha Jiang - một nhiếp ảnh gia đám cưới có tiếng trong giới nghệ thuật Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo