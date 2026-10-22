Chị Đẹp SN 1995 và con gái Diva hàng đầu showbiz cuối cùng cũng chịu công khai

Khán giả chưa bao giờ dừng quan tâm đến mối quan hệ của 2 nữ nghệ sĩ này.

3 năm qua, mối quan hệ giữa Tống Nghiên Phi (Chị Đẹp Đạp Gió 2025) và nữ ca sĩ Đậu Tĩnh Đồng (con gái diva Vương Phi) luôn là tâm điểm chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Cặp đôi từng nhiều lần để lộ "hint" hẹn hò đắt giá, thậm chí còn vướng nghi vấn đã bí mật dọn về sống chung từ năm 2023. Tuy nhiên, Đậu Tĩnh Đồng và Tống Nghiên Phi chưa bao giờ lên tiếng về sự thân thiết bị bàn tán khắp nơi của mình.

Mới đây, "team qua đường" bắt gặp Đậu Tĩnh Đồng và Tống Nghiên Phi đi chơi Universal Studios Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng bạn bè. Cặp sao mặc trang phục đen ton-sur-ton, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện một chi tiết thú vị: chiếc khăn Đậu Tĩnh Đồng quàng trên cổ có màu sắc và chất liệu gần như đồng bộ với trang phục của Tống Nghiên Phi. Điều này khiến nhiều người đùa rằng cả hai thân thiết đến mức có thể thoải mái dùng chung quần áo, phụ kiện.

Đậu Tĩnh Đồng và Tống Nghiên Phi bị bắt gặp đi công viên giải trí cùng nhau. Clip: Weibo.



Cả hai mặc trang phục đồng điệu. Ảnh: Sina.

Trong suốt chuyến đi, họ vừa đi vừa trò chuyện, trông vô cùng thoải mái và vui vẻ. Tống Nghiên Phi cũng không ngần ngại thể hiện sự gần gũi với Đậu Tĩnh Đồng. Cô tự nhiên đặt tay lên vai đối phương, cử chỉ thân mật khiến mối quan hệ giữa hai người một lần nữa trở thành chủ đề được chú ý.

Đến buổi tối, "team qua đường" tiếp tục tình cờ bắt gặp cả hai trong khuôn viên công viên giải trí. Lần này, họ dường như không còn quá bận tâm đến việc bị chú ý mà thoải mái nắm tay nhau giữa đám đông, hào hứng chơi đùa và không có vẻ gì muốn che giấu sự thân thiết. Trước đây, Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng gần như chỉ trao cho đối phương những hành động thân mật, chăm sóc ân cần khi ra nước ngoài. Còn khi ở quê nhà, họ vô cùng kín tiếng, giữ khoảng cách nhất định với nhau khi ra ngoài cùng nhau.

Cặp đôi công khai khoác vai, nắm tay nhau tình cảm giữa chốn đông người. Ảnh: QQ.

Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng quen biết nhau sau khi đóng vai chính trong bộ phim Cách Sinh Tồn Của Cô Ấy (2023). Sau khi hoàn thành tác phẩm, cả hai xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Tháng 11/2024, "team qua đường" bắt gặp họ nắm tay nhau đi dạo phố tại Singapore. Đầu năm 2025, Đậu Tĩnh Đồng chia sẻ bức ảnh chụp 2 con búp bê có tóc tết 2 bên. Trong bộ hình đăng sau đó ít ngày, Tống Nghiên Phi được phát hiện mặc trang phục có họa tiết tương tự như con búp bê.

Đến tháng 7/2025, trong sự kiện quảng bá phim, cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu với trang phục đen, thường xuyên giao tiếp bằng mắt với đối phương. Nguồn tin trong showbiz khẳng định Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng đã hẹn hò và chung sống với nhau 2 năm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ với công chúng.

Đáng chú ý, nguồn tin trong showbiz Hoa ngữ cho biết Tống Nghiên Phi đã ra mắt "phụ huynh" của Đậu Tĩnh Đồng là - diva Vương Phi. Trong tiệc sinh nhật của Vương Phi, Đậu Tĩnh Đồng đã đưa Tống Nghiên Phi đến chung vui. Vương Phi được cho biết rất hài lòng về nửa kia của con gái. Đầu tháng 9, Chị Đẹp sinh năm 1995 còn cùng Đậu Tĩnh Đồng, Vương Phi đi xem concert. Thời gian gần đây, Vương Phi cũng dùng mối quan hệ của mình để hậu thuẫn sự nghiệp cho Tống Nghiên Phi.

Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng quen biết rồi phát triển trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong phim Cách Sinh Tồn Của Cô Ấy năm 2023. Ảnh: Weibo.

Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con của Thiên hậu Vương Phi và người chồng đầu tiên nam ca sĩ, rocker Đậu Duy. Năm 2011, Đậu Tĩnh Đồng vào showbiz với vai trò ca sĩ. Cô cũng tham gia diễn xuất trong một số dự án phim. Trước Tống Nghiên Phi, Đậu Tĩnh Đồng từng vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới với đại hoa đán Châu Tấn. Đậu Tĩnh Đồng được cho biết chính là người đứng ra hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ Vương Phi và Châu Tấn. Trong quá khứ, Vương Phi và Châu Tấn trở mặt với nhau vì tài tử Lý Á Bằng. Nam diễn viên này đã bỏ rơi Châu Tấn để cưới Vương Phi.

Đậu Tĩnh Đồng là Thiên hậu Vương Phi và nam ca sĩ, rocker Đậu Duy

Tống Nghiên Phi sinh năm 1995, từng là thực tập sinh ở công ty giải trí Hàn Quốc JYP Entertainment. Đáng tiếc, sau 3 năm nỗ lực tập luyện, Tống Nghiên Phi phải từ bỏ việc trở thành idol vì gặp chấn thương chân nghiêm trọng. Theo tờ Sina, cô là thành viên hụt của nhóm nhạc nữ TWICE.

Sau khi về nước, Tống Nghiên Phi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, ghi dấu ấn với khán giả qua các phim Cẩm Y Dạ Hành, Đáng Tiếc Không Phải Là Anh, Luyến Ái Tiên Sinh, Bước Vào Thế Giới Của Anh, 10 Năm 3 Tháng 30 Ngày... Ngoài ra, Tống Nghiên Phi còn được gọi là "HyunA phiên bản Trung" vì có vẻ ngoài na ná nữ ca sĩ Hàn Quốc. Năm 2025, cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Về đời tư, Tống Nghiên Phi từng bí mật hẹn hò nam diễn viên Trương Nhất Sơn trong 3 năm. Mối quan hệ yêu đương của họ kín đáo đến mức công chúng chỉ biết đến khi paparazzi tung ảnh tài tử Lộc Đỉnh Ký vào khách sạn với 1 phụ nữ lạ mặt, "cắm sừng" Tống Nghiên Phi. Sau đó, Tống Nghiên Phi thông báo chia tay Trương Nhất Sơn. Dù bị bạn trai phản bội, người đẹp này vẫn không có bất kỳ 1 lời trách móc hay phán xét nào đối với Trương Nhất Sơn. Cách hành xử khéo léo của Tống Nghiên Phi nhận được vô số lời khen của dân mạng.

Tống Nghiên Phi thành viên hụt của nhóm nhạc nữ TWICE. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ