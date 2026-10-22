Đài truyền hình tung video bắt giữ rapper B. vì tội sử dụng ma túy

Trong video, rapper B. bị lực lượng chức năng khống chế, bị còng tay ra sau lưng.

Sáng 22/10, tờ Star News đưa tin, nam rapper nổi tiếng Hàn Quốc - Bill Stax, vừa bị khởi tố với cáo buộc sử dụng chất ma túy. Theo nguồn tin, Viện kiểm sát địa phương Suwon đã chuyển hồ sơ của Bill Stax cho tòa án cách đây ít ngày với tội danh vi phạm Đạo luật quản lý ma túy. Đồng thời, đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS mới đây cũng đã công bố đoạn video Bill Stax bị khống chế và bắt giữ.

Bill Stax bị cáo buộc đã mua cần sa và thạch cần sa từ 1 tay buôn bán ma túy (tạm gọi là A) vào tháng 11 năm ngoái để sử dụng. Được biết, A là 1 nam giới ở độ tuổi 30, đã nhiều lần tự trồng cần sa và sản xuất thạch cần sa ngay tại nhà riêng từ tháng 8/2024 đến tháng 6 năm nay. Vào tháng 7 vừa qua, Đội chuyên án điều tra tội phạm ma túy liên ngành của chính phủ đã bắt giam và khởi tố B vì vi phạm Đạo luật quản lý ma túy. Được biết, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác nhận được 2 cá nhân (trong đó có Bill Stax) đã mua và sử dụng cần sa.

Đài KBS công bố video Bill Stax (tóc vàng) bị bắt giữ. Nguồn: X

Bill Stax vừa bị khởi tố với cáo buộc sử dụng chất ma túy. Ảnh: Naver

Đây không phải lần đầu Bill Stax dính bê bối dùng chất cấm. Còn nhớ vào năm 2018, nam rapper “lắm tài nhiều tật” từng bị khởi tố không giam giữ với cáo buộc hút cần sa, sử dụng thuốc lắc và cocaine. Ngoài ra, anh cũng bị khởi tố không giam giữ với cáo buộc tương tự trong năm 2006.

Bill Stax sinh năm 1980, chính thức ra mắt khi vừa tròn 24 tuổi với album đầu tay mang tên The Genesis. Giai đoạn đầu sự nghiệp, nam rapper hoạt động với nghệ danh Vasco. Tới năm 2016, anh đổi nghệ danh thành Bill Stax. Nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trên chương trình Show Me The Money.

Dù gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Bill Stax lại dính không ít bê bối liên quan tới chất cấm. Sau bê bối chấn động, anh đã quyết định đổi nghệ danh với quyết tâm tìm lại ánh hào quang và vực lại sự nghiệp.

Bill Stax là nam nghệ sĩ “lắm tài nhiều tật” của làng giải trí Kbiz. Ảnh: Naver

Bên cạnh sự nghiệp gây tiếng vang lớn, Bill Stax cũng được mệnh danh là nam rapper đào hoa hàng đầu showbiz xứ Hàn. Nam ngôi sao 8X từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài hơn 1 năm với mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời - Park Hwan Hee. Trong thời gian chung sống, Bill Stax - Park Hwan Hee có với nhau 1 người con trai.

Bill Stax từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong giai đoạn 2011-2012 với nữ minh tinh Park Hwan Hee. Ảnh: Nate

Tới năm 2018, Bill Stax kết hôn với nữ người mẫu Lee kém 10 tuổi. Nhưng vào đầu năm nay, cặp đôi này đã chính thức chia tay, khép lại cuộc hôn nhân sau 8 năm bên nhau mặn nồng. Được biết, vụ ly hôn này đã khiến báo chí xứ kim chi tốn nhiều giấy mực.

Trên trang cá nhân vào thời điểm đó, mẫu nữ Lee đã xác nhận chuyện ly dị, đồng thời chia sẻ lên đoạn video ghi lại cảnh cô cùng rapper Bill Stax đến tòa án làm thủ tục bỏ nhau. Trong video, 2 người xuất hiện với thái độ vui vẻ, còn trêu đùa nhau cho thấy họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp hậu ly hôn. Trước ống kính, cô Lee đùa vui với Bill Stax: “Anh cũng biết là từ giờ không được đến đây nữa đúng không? Hãy nói đây là lần cuối đi. Dù chuyện gì xảy ra thì đây cũng nhất định phải là lần cuối đấy nhé. Đừng bao giờ quay lại nơi này nữa”. Bill Stax cười hưởng ứng, đáp lại: “Đúng là ác mộng thật đấy. Thực sự đây là lần cuối (anh tới đây). Tuyệt đối không đến đây thêm lần nào nữa. Đây là tòa án quận Seoul mà”.

Trước đó, tin đồn Bill Stax và nữ người mẫu Lee ly hôn lần đầu xuất hiện vào tháng 1 năm ngoái khi đàng gái bất ngờ úp mở chuyện chia tay. Và phải tới đầu năm nay, cặp đôi mới chính thức cho nhau lối đi riêng.

Dù duyên vợ chồng đã hết nhưng Bill Stax và vợ cũ vẫn tôn trọng nhau và giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu chia tay. Ảnh: Naver

Nguồn: Star News