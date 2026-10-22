Triệu Lộ Tư trở thành trò cười

Tuy nhiên, người gây chú ý nhất trong sự kiện lại là Triệu Lộ Tư. Cô xuất hiện với hai bộ lễ phục may đo cao cấp (Haute Couture) từ các thương hiệu lừng danh như Elie Saab và Zuhair Murad. Tuy nhiên, trước đó blogger thạo tin trong giới thời trang cho biết hai bộ váy không phải hàng được thương hiệu cho Triệu Lộ Tư mượn để đi sự kiện. Blogger tiết lộ Triệu Lộ Tư làm phật lòng nhãn hàng, không thể mượn đồ Haute Couture, nhưng vì lòng ham hư vinh, muốn diện những bộ cánh danh giá nhất nên cô "cắn răng" bỏ hàng trăm nghìn NDT mua lại váy từ các cửa hàng váy cưới cho thuê. Sau sự kiện, một cửa hàng váy cưới nổi tiếng đã xác nhận chiếc váy của thương hiệu Zuhair Murad là Triệu Lộ Tư mua từ chỗ họ.