Hoa hậu quê Thanh Hóa từng đi cấy lúa: Kết hôn với thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, đám cưới như cổ tích

Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, người đẹp hiện dành nhiều thời gian hơn cho công việc cá nhân và gia đình.

Trước khi bước vào làng giải trí, Đỗ Thị Hà là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, theo học ngành Luật kinh doanh. Sở hữu chiều cao 1,75 m, gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ, người đẹp sớm gây chú ý khi tham gia các hoạt động sắc đẹp.

Tháng 11/2020, Đỗ Thị Hà vượt qua 34 thí sinh còn lại để đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, cô mới 19 tuổi. Chiến thắng của nữ sinh quê Thanh Hóa nhận được sự quan tâm lớn bởi cô còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí.

Sau đăng quang, Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021. Tại cuộc thi tổ chức ở Puerto Rico, cô lọt Top 13 chung cuộc, đồng thời đạt Top 13 phần thi Top Model, Top 16 Head to Head Challenge và Top 27 phần thi tài năng. Những thành tích này giúp nàng hậu có thêm dấu ấn trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tháng 11/2020, Đỗ Thị Hà vượt qua 34 thí sinh còn lại để đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 ở tuổi 19, Đỗ Thị Hà từng gây chú ý với những hình ảnh đời thường giản dị tại quê nhà Thanh Hóa. Khoảnh khắc nàng hậu lội ruộng, đi ủng và cấy lúa từ thuở nhỏ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hình ảnh mộc mạc này mang đến góc nhìn gần gũi về Đỗ Hà trước khi bước chân vào showbiz, đối lập với vẻ ngoài chỉn chu, lộng lẫy của cô trên sân khấu và tại các sự kiện.

Khoảnh khắc nàng hậu lội ruộng, đi ủng và cấy lúa từ thuở nhỏ từng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Khi hoàn thành nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà tiếp tục tham gia các sự kiện thời trang, hoạt động cộng đồng và phát triển công việc riêng. Cuối năm 2023, cô tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh các hoạt động liên quan đến sắc đẹp, người đẹp còn từng đảm nhận vai trò đồng sáng lập và CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Từ một sinh viên đại học trở thành hoa hậu ở tuổi 19, Đỗ Thị Hà từng bước xây dựng hình ảnh riêng, đồng thời mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực giải trí.

Bên cạnh các hoạt động liên quan đến sắc đẹp, người đẹp còn từng đảm nhận vai trò đồng sáng lập và CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Ảnh: FBNV

Kết hôn với thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải, đám cưới quy mô khủng

Chuyện tình cảm của Đỗ Thị Hà nhận được sự quan tâm lớn khi cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê Quảng Trị. Anh là con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông. Theo thông tin được công bố vào tháng 4/2026, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 5.486 tỷ đồng.

Trước khi công khai chuyện kết hôn, Đỗ Thị Hà và Viết Vương khá kín tiếng về đời tư. Mối quan hệ của cả hai từng thu hút sự chú ý khi họ được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong một số dịp. Tuy nhiên, nàng hậu ít chia sẻ thông tin tình cảm trên mạng xã hội.

Tháng 10/2025, lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Đây cũng là dịp người đẹp công khai hình ảnh chồng sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm.

Tháng 10/2025, lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Ảnh: FBNV

6 ngày sau, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, Quảng Trị. Khu vực tổ chức tiệc cưới có diện tích khoảng hơn 2.000 m², với không gian được thiết kế theo phong cách khu vườn châu Âu, lấy hai tông màu trắng và xanh làm chủ đạo.

Rạp cưới được trang trí bằng nhiều loại hoa tươi, hệ thống đèn LED và màn hình lớn. Hôn lễ của cặp đôi đón khoảng 1.000 khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng. Đáng chú ý, thời điểm diễn ra đám cưới, khu vực Quảng Trị chịu ảnh hưởng của bão, gây mưa lớn và gió mạnh. Để bảo đảm an toàn cho không gian tổ chức, hàng chục xe tải và xe khách được huy động đậu xung quanh rạp nhằm chắn gió, hỗ trợ đội ngũ thi công gia cố mái vòm trước giờ diễn ra buổi tiệc.

Sau lễ cưới tại Quảng Trị, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc báo hỷ tại Hà Nội vào tháng 11/2025. Chuỗi sự kiện kéo dài từ lễ ăn hỏi ở Thanh Hóa đến hôn lễ tại Quảng Trị và tiệc báo hỷ ở Hà Nội khiến đám cưới của Đỗ Thị Hà trở thành một trong những sự kiện được quan tâm của showbiz Việt trong năm 2025.

Sau lễ cưới tại Quảng Trị, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc báo hỷ tại Hà Nội vào tháng 11/2025. Ảnh: FBNV

Hôn lễ của cặp đôi đón khoảng 1.000 khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Cuộc sống sau hôn nhân với thiếu gia tập đoàn

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống. Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí như thời điểm đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam, người đẹp hiện dành nhiều thời gian hơn cho công việc cá nhân và gia đình. Dù vậy, cô vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội, thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường.

Trên mạng xã hội, Đỗ Thị Hà vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang thanh lịch. Người đẹp tương đối kín tiếng khi chia sẻ về đời sống vợ chồng, song những khoảnh khắc bên ông xã trong các dịp đặc biệt vẫn thu hút sự chú ý.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống. Ảnh: FBNV