Đã rõ chuyện Hoa hậu Đỗ Hà đang mang thai con đầu lòng

Hoa hậu Đỗ Thị Hà để lộ vóc dáng hiện tại giữa tin đồn đang có tin vui.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương về chung một nhà vào cuối năm 2025. Sau khi kết hôn, nàng hậu khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ cuộc sống cá nhân đến những chuyến đi cùng ông xã. Thời gian gần đây, Đỗ Thị Hà bất ngờ vướng nghi vấn có tin vui. Trong một số hình ảnh được chia sẻ, nàng hậu được nhận xét trông đầy đặn hơn trước, thậm chí còn ưu tiên diện dép bệt thay vì những đôi giày cao gót quen thuộc. Những chi tiết này nhanh chóng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về việc phải chăng Hoa hậu Việt Nam 2020 đang mang thai con đầu lòng.

Cho đến mới đây, Đỗ Thị Hà đăng tải một vlog ghi lại cuộc sống thường ngày, qua đó phần nào cho thấy vóc dáng hiện tại. Trong video, người đẹp diện trang phục khá đơn giản, để lộ vòng eo phẳng và tổng thể vóc dáng vẫn thon gọn. Hình ảnh này lập tức nhận được sự chú ý. Nhiều người cho rằng đây có thể được xem như cách Đỗ Thị Hà ngầm trả lời trước nghi vấn mang thai đang được bàn tán trên mạng xã hội.

Trước đó, nàng hậu từng chia sẻ sau khi kết hôn, cô có tăng cân so với thời điểm còn độc thân. Vì vậy, những thay đổi về ngoại hình trong thời gian gần đây chưa thể được xem là dấu hiệu cho thấy Đỗ Thị Hà đang có tin vui.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe eo thon gọn giữa nghi vấn đang mang thai

Đỗ Thị Hà ngầm lên tiếng việc bầu bí, cô vẫn trông rất thon gọn

Đỗ Thị Hà tự tay vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho chồng

Cuộc sống Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đỗ Thị Hà từng đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss World 2021 và lọt Top 13 chung cuộc. Trong thời gian đương nhiệm, nàng hậu gốc Thanh Hóa hoạt động khá sôi nổi, liên tục xuất hiện trên các sàn diễn thời trang với vai trò first face, vedette và tham gia nhiều sự kiện giải trí. Bên cạnh công việc nghệ thuật, Đỗ Thị Hà còn chăm chỉ học tập. Người đẹp tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, duy trì hình ảnh một nàng hậu vừa hoạt động showbiz vừa chú trọng chuyện học hành.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà dần có những thay đổi trong công việc và cuộc sống. Nàng hậu từng chia sẻ về việc tạm dừng vai trò tại một thẩm mỹ viện, cho rằng đây là thời điểm để cô bước sang một hành trình mới và dành sự ưu tiên cho những trách nhiệm khác. Đỗ Thị Hà bày tỏ: “Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác".

Sau khi kết hôn, hoa hậu gen Z thừa nhận đã tăng cân

Nàng hậu cho biết sau khi kết hôn, cô nhận ra bản thân cần ưu tiên những điều mới và tương lai chung. Vì vậy, cô lựa chọn khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, thay vì tiếp tục duy trì mọi thứ như trước. Đỗ Thị Hà nói thêm: “Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vun vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung".

Thỉnh thoảng Đỗ Thị Hà vẫn lộ diện trong các sự kiện giải trí

Ông xã của Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, sinh ra trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh hiện được giới thiệu là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông. Dù kết hôn với thiếu gia, Đỗ Thị Hà vẫn khá thoải mái khi chia sẻ cuộc sống cá nhân nhưng hạn chế đưa ông xã lên mạng xã hội. Trước những thắc mắc về việc có phải đang “giấu chồng”, nàng hậu từng thẳng thắn giải thích: “Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ".

Đỗ Thị Hà cho biết công việc của ông xã không liên quan nhiều đến mạng xã hội và anh cũng không sử dụng các nền tảng này thường xuyên. Vì vậy, việc ông xã ít xuất hiện trên trang cá nhân của cô chủ yếu đến từ thói quen và tính chất công việc.

Cô và thiếu gia Viết Vương tận hưởng hôn nhân êm ấp, viên mãn

Ảnh: FBNV