Động thái mới nhất của Phú Cường lại khiến netizen rộ tin đã toang.

Hương Giang và Phú Cường từng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên đồng hành trong cuộc sống thường ngày lẫn các sự kiện, cùng đi du lịch và được cho là đã ra mắt gia đình hai bên. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, mối quan hệ của Hương Giang và Phú Cường liên tục bị đặt dấu hỏi khi cả hai ít xuất hiện cùng nhau hơn trước.

Mới đây, Phú Cường đăng tải vlog ghi lại chuyến du lịch nước ngoài một mình. Đáng chú ý, cụm từ tìm kiếm "Phú Cường chia tay Hương Giang" bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên dưới video, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận hỏi thăm tình trạng tình cảm của cả hai. Tuy nhiên, Phú Cường chưa đưa ra phản hồi rõ ràng về những đồn đoán này. Trong khi đó, ở một số dịp đặc biệt gần đây, Hương Giang chỉ dành thời gian bên bạn bè và người thân, thay vì xuất hiện cùng Phú Cường như những lần trước.

Từ những chi tiết trên, không ít người cho rằng cặp đôi có thể đang gặp trục trặc. Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là suy đoán của cư dân mạng dựa trên các động thái trên mạng xã hội. Việc Phú Cường đi du lịch một mình hay Hương Giang ít xuất hiện cùng bạn trai không đồng nghĩa cả hai đã chia tay. Hiện tại, Hương Giang và Phú Cường chưa lên tiếng xác nhận về nghi vấn rạn nứt.

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Gần đây, Hương Giang chỉ chia sẻ ảnh cá nhân không có sự góp mặt của Phú Cường

Mối quan hệ Phú Cường và Hương Giang

Khoảng 2 năm trước, chuyện tình cảm giữa Hương Giang và Phú Cường bắt đầu được cư dân mạng chú ý từ loạt hint trùng hợp. Cả hai liên tục bị soi check-in cùng địa điểm, xuất hiện chung khung hình và có những khoảnh khắc thân mật tại các sự kiện. Không chỉ vậy, Phú Cường còn nhiều lần góp mặt trong livestream bán hàng của Hương Giang, thoải mái thể hiện sự quan tâm dành cho nàng hậu. Phía sau hậu trường, anh cũng thường xuyên đồng hành cùng cô tại các show diễn, sự kiện và được nhận xét là khá chu đáo.

Sau thời gian khiến dân tình tò mò, Hương Giang và Phú Cường dần cởi mở hơn trong việc thể hiện tình cảm. Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những lời ngọt ngào, đăng tải hình ảnh chung và chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội. Từ những màn “thả hint” kín đáo, cặp đôi dần thoải mái hơn trước sự quan tâm của công chúng.

Cặp đôi từng sánh đôi trong hầu hết những chuyến du lịch

Đáng chú ý, dịp Tết Nguyên đán 2026, Hương Giang còn xuất hiện thân thiết bên gia đình Phú Cường. Nàng hậu vui vẻ chụp ảnh cùng các thành viên, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ. Trong một số khoảnh khắc được chia sẻ, cô ngồi trên chiếu, cụng ly và trò chuyện tự nhiên với người thân của bạn trai. Những hình ảnh này từng khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai đã trở nên gắn bó và nghiêm túc hơn.

Thế nhưng, đầu tháng 9/2026, Phú Cường bất ngờ có động thái khiến cư dân mạng chú ý. Anh được cho là đăng tải hình ảnh tại khu vực sân nhà Hương Giang, kèm câu hát: “Chuyện buồn không tên, mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới”. Đáng nói, nam doanh nhân còn đính kèm dòng chữ viết tắt “syb.tu” cùng biểu tượng trái tim. Một bộ phận cư dân mạng suy đoán đây có thể là lời nhắn mang ý nghĩa chia tay, song cách diễn giải này chưa được người trong cuộc xác nhận. Bên cạnh đó, tình trạng theo dõi nhau trên Instagram của Hương Giang và Phú Cường cũng được bàn tán.

Hương Giang và Phú Cường bị soi nhiều dấu hiệu trục trặc

Hương Giang cũng đã ẩn ý gia nhập hội độc thân

Ảnh: FBNV