Thiếu gia trùm bạc công khai tiền sinh hoạt phí cho Hề Mộng Dao mỗi tháng, nghe xong hiểu ngay cuộc sống trong hào môn

Câu trả lời của Hà Du Quân khiến 1 tài tử trợn tròn mắt, sững sờ ngay tại chỗ.

Dâu hào môn Hề Mộng Dao vừa có màn tái xuất gây bão tại Victoria's Secret Fashion Show 2026. Hà Du Quân lập tức hóa thân thành "fan boy số một" của vợ, công khai đăng bài trên Weibo gọi cô là "niềm tự hào của gia đình", "thiên thần đời thực". Màn "phát cẩu lương" ngọt ngào của thiếu gia nhà trùm sòng bạc Macau lập tức thành tâm điểm, khiến dân tình phải ngưỡng mộ. Có thể thấy, Hề Mộng Dao đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc trọn vẹn nhất khi luôn có một hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để cô tỏa sáng trong sự nghiệp.

Đến ngày 22/10, netizen xứ tỷ dân 1 lần nữa phải cảm thán, ca ngợi Hề Mộng Dao là "thủ khoa ngành lấy chồng" sau khi Hà Du Quân có chia sẻ gây chú ý về cuộc sống trong gia tộc hào môn của vợ. Cụ thể, trong chương trình Hạnh Phúc Tam Trùng Tấu, khi ngồi trò chuyện trên xe, nam diễn viên Ngô Kinh bất ngờ đặt cho Hà Du Quân một câu hỏi vô cùng sắc bén, thậm chí có phần như đang cố tình đẩy người đối diện vào thế khó: "Du Quân, mỗi tháng cậu đưa cho Hề Mộng Dao bao nhiêu tiền?".

Hà Du Quân là "fan boy số một" của vợ siễu mẫu. Ảnh: Sohu.

Câu hỏi vừa được đưa ra, nếu là người khác có lẽ đã rơi vào tình huống ngượng ngùng ngay tại chỗ. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, Hà Du Quân là con trai vua sòng bạc Hà Hồng Sân, thiếu gia giàu có với khối tài sản khổng lồ. Trong khi đó, Hề Mộng Dao vốn là siêu mẫu nổi tiếng, nhưng sau khi bước chân vào hào môn, cô không ít lần vướng phải những lời đồn như phải "xin tiền sinh hoạt theo nhu cầu" hay chỉ được thưởng lớn khi sinh con trai.

Thế nhưng, câu trả lời của Hà Du Quân lại nằm ngoài dự đoán. Anh không hề do dự, thậm chí chẳng hề ấp úng, bình thản đáp: "Tiền của em đều là của cô ấy. Em không đưa tiền cho cô ấy, bởi tất cả thẻ ngân hàng của em đều ở chỗ cô ấy. Mộng Dao muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu". Nghe xong, Ngô Kinh lập tức trợn tròn mắt, sững sờ ngay tại chỗ. Có lẽ ngay cả người từng trải như Ngô Kinh cũng không ngờ rằng một thiếu gia xuất thân từ gia đình hào môn như Hà Du Quân sau khi kết hôn lại trở thành người chồng sẵn sàng giao toàn bộ thẻ ngân hàng cho vợ quản lý.

Thiếu gia trùm sòng bạc Macau cho biết anh giao tất cả thẻ ngân hàng cho Hề Mộng Dao. Người đẹp muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu, không giới hạn số tiền cụ thể vào mỗi tháng. Ảnh: Sohu.

Câu trả lời này của Hà Du Quân chẳng khác nào lời đáp trả mạnh mẽ dành cho những người từng hoài nghi về cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối giữa họ. Thời điểm thiếu gia trùm sòng bạc và Hề Mộng Dao đến với nhau, chuyện tình của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Một bên là thiếu gia hào môn có lịch sử tình trường phức tạp, một bên là nữ người mẫu hơn anh 6 tuổi. Do mang thai trước khi cưới, không ít người mỉa mai Hề Mộng Dao tìm mọi cách để bước chân vào gia đình giàu có, thậm chí có cư dân mạng cay nghiệt gọi cô là "cỗ máy sinh con".

Thế nhưng, hãy nhìn cách Hà Du Quân đối xử với vợ. Sau khi về chung nhà, anh giao toàn bộ tiền bạc cho Hề Mộng Dao quản lý. Với Hà Du Quân, khi đã kết hôn, tài sản và cuộc sống của hai người cần được chia sẻ với nhau. Việc giao thẻ ngân hàng cho vợ chính là cách anh thể hiện sự tin tưởng và mang lại cảm giác an toàn trong hôn nhân. Trên mạng xã hội, các netizen cảm thán: "Hề Mộng Dao đâu chỉ là gả vào hào môn, cô ấy còn biến thiếu gia nhà giàu thành người đi làm kiếm tiền cho mình!".

Tất nhiên, sức ảnh hưởng của Hề Mộng Dao trong cuộc hôn nhân này không chỉ đến từ nhan sắc mà còn đến từ sự không ngừng nỗ lực phát triển bản thân của cô. Sau khi sinh con thứ hai, cô không lựa chọn lui về làm phu nhân hào môn an nhàn, tiêu tiền của chồng mà tiếp tục trau dồi bản thân bằng cách theo học chương trình EMBA tại Trường Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh, nâng cao kiến thức kinh doanh để phụ giúp mẹ chồng quản lý nhiều doanh nghiệp. Vào ngày 19/10 vừa qua, cô trở lại sàn diễn Victoria's Secret.

Một người tiếp tục tỏa sáng trên sàn diễn, duy trì sự độc lập và phát triển sự nghiệp, người còn lại không ngừng cổ vũ vợ tiến về phía trước, sẵn sàng giao thẻ ngân hàng cho bạn đời quản lý. Đây không còn là câu chuyện cổ tích quen thuộc giữa Lọ Lem và hoàng tử, mà giống hình mẫu cặp đôi hiện đại cùng phát triển, cùng nâng đỡ nhau hơn.

Siêu mẫu đang sống những tháng ngày viên mãn, hạnh phúc và sung túc nhất bên Hà Du Quân. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu