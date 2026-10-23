Ngay lúc này: G-Dragon thời trang phang thời tiết, trùm khăn hoa cúc kín mít khởi hành sang Việt Nam

Những hình ảnh của "anh Long" tại đầu Hàn Quốc vừa được cập nhật.

Chiều nay (23/10), các thành viên của nhóm BIGBANG đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, chuẩn bị lên đường sang Việt Nam cho 2 đêm concert diễn ra vào cuối tuần này. G-Dragon đi 1 mình 1 cõi, không đồng hành cùng Taeyang và Daesung. Không chỉ xé lẻ, "anh Long" còn lên đồ đầy khác biệt.

Vốn là "ông hoàng Kbiz" với gu thời trang thời thượng, G-Dragon cứ ra sân bay lần nào là gây náo loạn lần ấy. Lần này cũng không ngoại lệ, thủ lĩnh BIGBANG khoác lên mình cả cây hàng hiệu. Dù thời tiết ở Hàn lúc này là vô cùng mát mẻ, anh Long vẫn mặc áo khoác dáng dài, quần âu, đội mũ, trùm khăn hoa cúc và đeo khẩu trang kín mít từ đầu đến chân xuất hiện tại sân bay. Phong cách "bà ngoại", "thời trang phang thời tiết" của G-Dragon "chặt đẹp" 2 đồng đội.

Bên ngoài sảnh chờ, anh vui vẻ vẫy tay, gật đầu giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Cử chỉ tinh tế của G-Dragon khi khởi hành từ sân bay Incheon nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến fan Việt đếm ngược từng giờ để chào đón "anh Long" ngay trên sân nhà.

Chỉ còn vài tiếng nữa, G-Dragon sẽ chính thức "chào sân" Việt Nam. Clip: X.

"Anh Long" xuất hiện đầy phong cách, biến sân bay thành sàn catwalk riêng. Ảnh: X,

Thủ lĩnh nhóm BIGBANG đội khăn trùm đầu in hình hoa cúc khuyết cánh - thương hiệu nhận diện riêng của bản thân.

Netizen không tiếc lời khen ngợi cho màn lên đồ chặt chém của G-Dragon.

Nam ca sĩ cầm điện thoại không rời tay, Netizen suy đoán có lẽ G-Dragon đang nhắn tin liên lạc với 2 anh em chí cốt còn lại.

Khoảnh khắc G-Dragon tháo khẩu trang, netizen phát hiện anh vẫn chưa cạo râu khi lên đường sang Việt Nam. Ảnh: Newsen.

Daesung...

... và Taeyang đều lên đồ năng động, đơn giản khác một trời một vực với G-Dragon. Ảnh: Newsen.

Từ 16h, tại khu vực sân bay Nội Bài, nhiều fan từ các tỉnh, thành đã có mặt để chuẩn bị đón các thành viên BIGBANG. Vừa hạ cánh, thay vì về khách sạn nghỉ ngơi, nhiều người hâm mộ lập tức tìm đến khu vực màn hình LED khổng lồ có hình ảnh nhóm nhạc để check-in, lưu lại khoảnh khắc trước thềm concert. Thậm chí, có fan còn dự định nán lại sân bay trong đêm nay với hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy G-Dragon cùng Taeyang và Daesung "bằng xương bằng thịt" ngoài đời thực khi họ đáp xuống Nội Bài.

Các fan check-in, háo hức đón các thành viên BIGBANG đến Hà Nội.

Ngày 24 và 25/10/2026, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người hâm mộ khi G-Dragon cùng Taeyang và Daesung trở lại Việt Nam trong khuôn khổ BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Đây là chuyến lưu diễn đánh dấu cột mốc 20 năm của nhóm nhạc huyền thoại, đồng thời là dịp để khán giả Việt Nam một lần nữa chứng kiến sức hút những nghệ sĩ đã góp phần định hình diện mạo Kpop hiện đạ và sống lại những giai điệu đã gắn với nhiều thế hệ.

BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] đánh dấu cột mốc 20 năm ra mắt của nhóm nhạc huyền thoại. Ảnh: X

Nguồn: X