Tình trạng của Taeyang (BIGBANG) trước ngày sang Việt Nam

Không chỉ được biết đến với chất giọng đặc trưng, Taeyang còn nổi tiếng nhờ khả năng trình diễn giàu năng lượng, vũ đạo cuốn hút và phong cách âm nhạc mang dấu ấn riêng.

Chỉ còn ít ngày nữa, không khí âm nhạc tại Việt Nam sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết khi các thành viên BIGBANG chính thức đổ bộ cho siêu concert BIGBANG XX : COSMOS. Thế nhưng ngay trước thềm sang Việt Nam, giọng ca chính Taeyang đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các nền tảng mạng xã hội chỉ vì... vóc dáng của mình.

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Taeyang khoe cơ bụng trong đêm concert vừa qua bất ngờ bị một bộ phận cư dân mạng truyền tay nhau. Đáng chú ý, kèm theo đoạn video là những dòng chú thích mang lời lẽ mỉa mai, hàm ý rằng cơ bụng 6 múi "tượng đài" năm nào của nam ca sĩ dường như đã biến mất, không còn vẻ săn chắc hoàn hảo như thời kỳ đỉnh cao.

Netizen mỉa mai, hàm ý rằng cơ bụng 6 múi của Taeyang đã biến mất. Clip: X

Tuy nhiên, cách nhìn nhận này nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều từ người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả đã theo dõi nam thần tượng qua nhiều năm hoạt động. Không ít fan cho rằng việc soi xét ngoại hình bằng những lời lẽ thiếu thiện chí là không cần thiết. Thay vì tập trung vào những nhận xét mang tính châm chọc, người hâm mộ dành sự chú ý cho vóc dáng khỏe khoắn, phong thái tự tin và nguồn năng lượng mà Taeyang thể hiện trên sân khấu.

Dưới các đoạn video, nhiều bình luận tích cực liên tục xuất hiện. Người hâm mộ dành lời khen cho cơ bụng tự nhiên, săn chắc của nam ca sĩ, đồng thời khẳng định sức hút của Taeyang không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn đến từ khả năng trình diễn và bản lĩnh của một nghệ sĩ đã có nhiều năm đứng trên sân khấu. Với fan, Taeyang vẫn sở hữu vẻ quyến rũ rất riêng: khỏe khoắn, nam tính và tràn đầy năng lượng. Những màn trình diễn trực tiếp, vũ đạo chắc chắn cùng thần thái đặc trưng mới là điều khiến khán giả mong chờ mỗi lần anh xuất hiện.

Người hâm mộ dành lời khen cho cơ bụng tự nhiên, săn chắc của nam ca sĩ. Ảnh: X

Sức hút của Taeyang không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn đến từ khả năng trình diễn và bản lĩnh của một nghệ sĩ đã có nhiều năm đứng trên sân khấu. Ảnh: X

Sinh năm 1988, Taeyang là một trong những giọng ca nổi bật của BIGBANG, nhóm nhạc nam Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn đến làn sóng Kpop toàn cầu. Bên cạnh hoạt động cùng nhóm, anh còn ghi dấu ấn với sự nghiệp solo qua những ca khúc như Eyes, Nose, Lips, RINGA LINGA và VIBE.

Không chỉ được biết đến với chất giọng đặc trưng, Taeyang còn nổi tiếng nhờ khả năng trình diễn giàu năng lượng, vũ đạo cuốn hút và phong cách âm nhạc mang dấu ấn riêng. Qua nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ vẫn duy trì được lượng người hâm mộ đông đảo, trong đó có cộng đồng V.I.P tại Việt Nam.

Bởi vậy, việc những video concert của Taeyang bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trước thềm anh đến Việt Nam càng khiến sự chú ý của khán giả tăng lên. Những tranh luận xoay quanh ngoại hình có thể tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng sự háo hức được chứng kiến thần tượng biểu diễn trực tiếp mới là điều được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Ảnh: X

Taeyang là thành viên quan trọng của BIGBANG. Ảnh: X

BIGBANG đang trong hành trình chạy tour XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Vé đã bán hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với mức giá từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình không chỉ là cơ hội hiếm hoi để fan Việt Nam chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, mà còn góp phần kích cầu du lịch Hà Nội những ngày cuối tháng 10.

Ảnh: X

Chỉ còn ít ngày nữa, không khí âm nhạc tại Việt Nam sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết khi các thành viên BIGBANG chính thức đổ bộ cho siêu concert BIGBANG XX : COSMOS. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo