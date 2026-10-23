Sát giờ đổ bộ Hà Nội: G-Dragon, Taeyang và Daesung đang làm gì?

Những động thái của các thành viên BIGBANG trước khi sang Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn.

Chỉ còn ít giờ nữa, BIGBANG sẽ chính thức gặp lại người hâm mộ Việt Nam trong hai đêm concert được mong chờ vào ngày 24 và 25/10. Trong lúc không khí trước thềm sự kiện ngày càng sôi động, những động thái mới nhất của các thành viên, đặc biệt là G-Dragon, Daesung và Taeyang, cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Trước thềm hai đêm concert tại Hà Nội, những động thái mới nhất của các thành viên, đặc biệt là G-Dragon, Daesung và Taeyang, cũng nhận được nhiều sự chú ý

Thời gian qua, các thành viên BIGBANG liên tục di chuyển giữa nhiều quốc gia để thực hiện lịch trình lưu diễn thuộc BIGBANG 2026-2027 World Tour < XX : COSMOS >. Trước khi đến Việt Nam, nhóm vừa có chặng dừng chân tại Singapore với đêm concert diễn ra vào ngày 17/10.

Sau đêm diễn, đến ngày 19/10, các thành viên lần lượt xuất hiện tại sân bay ở Hàn Quốc, trở về nước sau lịch trình tại Singapore. Kể từ đó đến nay, BIGBANG chưa có thêm lịch trình công khai nào được cập nhật. Khi hai đêm concert tại Việt Nam chỉ còn cách vài giờ, sự im ắng của nhóm càng khiến người hâm mộ tò mò.

Daesung và Taeyang lần lượt đăng tải video recap, nhìn lại những khoảnh khắc trong chặng diễn tại Singapore

Trên trang cá nhân, một số thành viên vẫn có những cập nhật riêng. Daesung và Taeyang lần lượt đăng tải video recap, nhìn lại những khoảnh khắc trong chặng diễn tại Singapore. Những đoạn clip ghi lại bầu không khí concert cũng giúp người hâm mộ có dịp nhìn lại hành trình lưu diễn vừa qua của nhóm.

Daesung cũng chia sẻ story hình ảnh mascot của mình đang ngồi tại một quán cà phê đường tàu ở Việt Nam

Bên cạnh đó, Daesung cũng chia sẻ story hình ảnh mascot của mình đang ngồi tại một quán cà phê đường tàu ở Việt Nam. Hình ảnh gần gũi này không chỉ gợi liên tưởng đến không khí Hà Nội mà còn phần nào thể hiện sự háo hức của nam ca sĩ trước thềm gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam. Động thái đáng yêu của Daesung càng khiến fan mong chờ ngày anh cùng BIGBANG chính thức xuất hiện tại Hà Nội.

G-Dragon cũng chia sẻ hình ảnh và video ghi lại những hoạt động của mình tại Singapore

Trong khi đó, G-Dragon cũng chia sẻ hình ảnh và video ghi lại những hoạt động của mình tại Singapore. Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, nhất là khi thời điểm trưởng nhóm BIGBANG trở lại sân khấu Việt Nam đang đến gần. Những thông tin liên quan đến thời điểm các thành viên đặt chân đến Hà Nội vì thế vẫn được người hâm mộ đặc biệt mong chờ. Các thành viên dự kiến sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho những màn trình diễn sắp tới.

Các thành viên dự kiến sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho những màn trình diễn sắp tới

Sau chuỗi ngày liên tục di chuyển và biểu diễn tại nhiều quốc gia, các thành viên BIGBANG dường như đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và dưỡng sức trước khi bước vào chặng diễn tiếp theo. Dù chưa có xác nhận chính thức về lịch trình riêng trong những ngày qua, sự kín tiếng của nhóm vẫn khiến mọi động thái trên mạng xã hội trở thành tâm điểm chú ý.

Trước giờ G, không chỉ các thành viên BIGBANG mà những cộng sự thân thiết của nhóm cũng bắt đầu có động thái khiến người hâm mộ chú ý. Mới đây, vệ sĩ thân tín đồng hành cùng G-Dragon, thường được người hâm mộ gọi là Hổ Jaeho, cũng đăng tải story với hình ảnh sân khấu thuộc G-Dragon 2025 World Tour Übermensch tại Hà Nội năm 2025.

Đáng chú ý, bức ảnh đi kèm dòng chữ "To Be Continued" cùng lá cờ Việt Nam, khiến người hâm mộ càng háo hức trước thềm BIGBANG trở lại Hà Nội. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, khiến người hâm mộ thêm háo hức trước chặng diễn sắp tới tại Việt Nam.

Mới đây, vệ sĩ thân tín đồng hành cùng G-Dragon, thường được người hâm mộ gọi là Hổ Jaeho, cũng đăng tải story với hình ảnh sân khấu thuộc G-Dragon 2025 World Tour Übermensch tại Hà Nội năm 2025

Bên cạnh lịch trình của các thành viên, thời tiết Hà Nội trong hai ngày 24 và 25/10 cũng là thông tin được người hâm mộ quan tâm. Theo dự báo, cả hai ngày đều có nắng xen mây, nhiệt độ ở mức tương đối cao.

Cụ thể, ngày 24/10, nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo dao động trong khoảng 24-33°C. Sang ngày 25/10, mức nhiệt dự kiến nằm trong khoảng 25-34°C. Như vậy, nhiệt độ cao nhất trong hai ngày có thể chạm ngưỡng 33-34°C.

Thời tiết nắng nóng vào ban ngày có thể khiến khán giả cảm thấy oi bức khi xếp hàng check-in, chờ vào khu vực biểu diễn hoặc tham gia các hoạt động bên lề. Người hâm mộ nên chuẩn bị nước uống, mũ và các vật dụng chống nắng phù hợp nếu phải di chuyển hoặc chờ đợi ngoài trời trong thời gian dài.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong hai ngày diễn ra concert

Dù vậy, dự báo không mưa cũng là tín hiệu tích cực đối với những khán giả đang chuẩn bị tham dự concert. Khi các đêm diễn diễn ra vào buổi tối, thời tiết được kỳ vọng sẽ dễ chịu hơn so với ban ngày, tạo điều kiện để người hâm mộ tận hưởng chương trình. Tuy nhiên, khán giả vẫn nên theo dõi các bản tin dự báo mới nhất để chủ động sắp xếp lịch trình.

Trong khi đó, tại sân bay Nội Bài, cộng đồng fan BIGBANG cũng đang rục rịch chuẩn bị các hoạt động chào đón thần tượng. Những bảng LED với thông điệp chào mừng nhóm đã được người hâm mộ triển khai, tạo nên không khí háo hức trước thềm concert. Các V.I.P đang đếm ngược từng giờ để chào đón từng thành viên BIGBANG đổ bộ Hà Nội, khiến bầu không khí trước hai đêm diễn ngày càng sôi động.

Không khí sân bay Nội Bài sáng ngày 23 tháng 10:

Với hai đêm concert liên tiếp vào ngày 24 và 25/10, BIGBANG đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam. Sau hành trình lưu diễn qua nhiều quốc gia, sự trở lại của nhóm được kỳ vọng mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả Việt.

Chỉ còn ít giờ trước khi concert diễn ra, không khí chờ đón BIGBANG đang ngày càng sôi động

Trong khi người hâm mộ nóng lòng chờ đợi những sân khấu tiếp theo của BIGBANG, thông tin về lịch trình di chuyển và thời điểm các thành viên xuất hiện tại Hà Nội vẫn là điều được quan tâm hàng đầu. Những cập nhật trên trang cá nhân của G-Dragon, Daesung và Taeyang cũng vì thế nhận được sự chú ý đặc biệt.

Chỉ còn ít giờ trước khi concert diễn ra, không khí chờ đón BIGBANG đang ngày càng sôi động. Sự xuất hiện của nhóm trong hai đêm diễn cuối tuần này hứa hẹn biến Hà Nội thành điểm hẹn đáng chú ý của cộng đồng fan Kpop, với hàng nghìn người hâm mộ cùng hướng về sân khấu của một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn của K-pop.

Ảnh: IG/X