Còn 4 ngày đến concert BIGBANG tại Hà Nội: Dàn âm thanh, màn hình LED bạc tỷ đã được lắp đặt, sức nóng bao trùm Thủ đô

Điểm hẹn của hàng chục nghìn V.I.P vào cuối tuần này đang bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng.

Chỉ còn 4 ngày nữa, sự kiện âm nhạc được hàng triệu fan nhạc Việt chờ đợi, BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Những thông tin xoay quanh hai đêm concert cùng loạt hoạt động bên lề đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Cùng với đó, quá trình dàn dựng, lắp đặt và hoàn thiện sân khấu tại Sân vận động Mỹ Đình, nơi sẽ đón hàng chục nghìn V.I.P mỗi đêm, cũng trở thành tâm điểm chú ý khi ngày diễn ra sự kiện đang đến gần. Theo ghi nhận của chúng tôi tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 20/10, các hạng mục chuẩn bị cho BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] đang được khẩn trương thi công, lắp đặt để sẵn sàng đón V.I.P trong hai đêm diễn sắp tới.

Sân Mỹ Đình 4 ngày trước concert BIGBANG

Bên trong sân vận động, sân khấu chính đã dần thành hình với hệ thống sân khấu trung tâm cùng hai màn hình LED phụ kích thước lớn được bố trí ở hai bên. Hệ thống ánh sáng, thiết bị phục vụ biểu diễn cũng đang được lắp đặt, treo tại các khu vực theo thiết kế. Song song với đó, công tác bố trí ghế ngồi trên khán đài cũng đang được triển khai, từng bước hoàn thiện không gian tổ chức concert.

Sân khấu concert BIGBANG đã dần hoàn thiện:

Hệ thống âm thanh tại sân khấu cũng đang dần được hoàn thiện với cụm loa line array kích thước lớn đã được lắp đặt trên hệ thống khung giàn chuyên dụng. Đây là dòng loa thường được sử dụng tại các concert ngoài trời, lễ hội âm nhạc và sân vận động quy mô lớn, giúp âm thanh phủ rộng, truyền đi xa và duy trì độ rõ nét ở nhiều khu vực khán giả. Với những hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ở quy mô này, tổng chi phí đầu tư có thể lên tới vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng, tùy thuộc vào thương hiệu, số lượng thiết bị và cấu hình được sử dụng.

Đáng chú ý, hệ thống màn hình LED di động nặng tới 23 tấn, được thiết kế riêng cho thế giới COSMOS, đã được lắp đặt tại sân khấu. Màn hình có tạo hình thoi, tích hợp công nghệ đồng bộ mô-men xoắn đa động cơ, cho phép chuyển động theo những kịch bản được lập trình sẵn để tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Đây là một trong những điểm nhấn trong thiết kế sân khấu BIGBANG lần này, góp phần tái hiện không gian vũ trụ rộng lớn, tương xứng với dấu mốc kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm.

Hệ thống loa và màn hình LED chuyên dụng cũng đã được lắp đặt:

Không chỉ bên trong sân vận động, khu vực bên ngoài Mỹ Đình cũng đang được chuẩn bị cho sự kiện. Các cổng check in, banner hướng dẫn di chuyển và biển chỉ dẫn đến từng khu vực đã bắt đầu được lắp đặt. Những hạng mục này giúp khán giả dễ dàng xác định lối vào, khu vực check in và vị trí tập trung trong ngày diễn ra concert.

Các hạng mục bên ngoài sân như poster, lối check in cũng đã dần hoàn thành:

Poster quảng bá cho hai đêm diễn cũng đã xuất hiện tại khu vực xung quanh sân vận động, khiến không khí trước thềm sự kiện càng thêm nóng lên. Ở bên ngoài, các nhân viên cùng đội ngũ kỹ thuật liên tục vận chuyển thiết bị, dụng cụ và vật tư phục vụ công tác tổ chức. Hoạt động thi công diễn ra tại nhiều khu vực, cho thấy khối lượng công việc cần hoàn thành trước ngày diễn ra concert vẫn còn khá lớn.

Ở bên ngoài, các nhân viên cùng đội ngũ kỹ thuật liên tục vận chuyển thiết bị, dụng cụ và vật tư phục vụ công tác tổ chức

Chỉ còn 4 ngày nữa, BIGBANG 2026- 2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Trong lúc người hâm mộ háo hức chờ đợi màn tái xuất của BIGBANG trên sân khấu Việt Nam, từng hình ảnh về quá trình hoàn thiện sân khấu và không gian tổ chức tại Mỹ Đình cũng đang thu hút sự chú ý.

Chỉ còn vài ngày nữa, Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn của cộng đồng V.I.P khi BIGBANG chính thức mang 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] đến Sân vận động Mỹ Đình. Trước khi những ca khúc gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả được vang lên giữa không gian concert quy mô lớn, hàng loạt hoạt động chuẩn bị và sự kiện bên lề liên tục thu hút sự quan tâm. Với hàng chục nghìn V.I.P Việt Nam, khoảnh khắc chờ đợi suốt nhiều năm để gặp lại BIGBANG trên sân khấu đang ngày càng đến gần.