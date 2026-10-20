Xác nhận 2 ngôi sao đầu tiên sẽ đến Việt Nam tại GDA Hà Nội 2027!

Chính thức lộ diện hai ngôi sao đầu tiên sẽ có mặt tại lễ trao giải được mong chờ nhất của fan Kpop vào mùa xuân năm sau.

Thông tin về Golden Disc Awards lần thứ 41 tổ chức tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan Kpop. Mới đây, ban tổ chức đã hé lộ hai ngôi sao đầu tiên sẽ đồng hành cùng lễ trao giải vào mùa xuân năm sau, gồm ca sĩ Sung Si-Kyung và diễn viên Mun Ka-Young trong vai trò người dẫn chương trình.

Ngày 20/10, đơn vị tổ chức Golden Disc Awards, chính thức xác nhận Sung Si-Kyung và Mun Ka-Young tiếp tục đảm nhận vị trí MC tại lễ trao giải lần thứ 41. Đây là năm thứ ba liên tiếp bộ đôi kết hợp dẫn dắt sự kiện, sau hai mùa đồng hành trước đó.

Golden Disc Awards chính thức xác nhận Sung Si-Kyung và Mun Ka-Young tiếp tục đảm nhận vị trí MC tại lễ trao giải lần thứ 41

Với Sung Si-Kyung, Golden Disc Awards lần thứ 41 đánh dấu năm thứ 11 nam ca sĩ đảm nhận vai trò MC của lễ trao giải. Từng được vinh danh ở hạng mục Tân binh và giành giải thưởng chính tại sự kiện, anh có mối gắn bó lâu dài với một trong những giải thưởng âm nhạc đáng chú ý của Hàn Quốc. Nam ca sĩ được đánh giá cao nhờ phong thái dẫn chương trình điềm đạm, khả năng ứng biến linh hoạt và sự am hiểu về âm nhạc.

Với Sung Si-Kyung, Golden Disc Awards lần thứ 41 đánh dấu năm thứ 11 nam ca sĩ đảm nhận vai trò MC của lễ trao giải

Bên cạnh hoạt động ca hát, Sung Si-Kyung còn tham gia nhiều chương trình giải trí, âm nhạc tại Hàn Quốc, trong đó có Ja, Oneul-eun và Chukga. Năm nay, anh tiếp tục mở rộng hoạt động dẫn dắt khi đảm nhận vai trò MC của chương trình kết hợp âm nhạc và trò chuyện The Seasons - Sung Si Kyung’s Eardrum Boyfriend trên KBS 2TV.

Kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật lâu năm cùng khả năng kết nối với các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ giúp Sung Si-Kyung trở thành gương mặt quen thuộc của Golden Disc Awards. Sự trở lại của nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ duy trì mạch dẫn tự nhiên, tạo nên không khí gần gũi cho chương trình.

MC còn lại của Golden Disc Awards lần thứ 41 là Mun Ka-Young

Ở phía còn lại, Mun Ka-Young ghi dấu ấn từ lần đầu đảm nhận vai trò MC tại Golden Disc Awards lần thứ 39. Nữ diễn viên gây thiện cảm nhờ phong thái thanh lịch, cách dẫn dắt tự nhiên và khả năng truyền tải rõ ràng. Tình yêu dành cho âm nhạc cũng giúp cô thể hiện sự hào hứng khi giới thiệu các tiết mục, đồng thời tạo sự kết nối với nghệ sĩ và khán giả.

Song song với hoạt động dẫn chương trình, Mun Ka-Young tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô góp mặt trong bộ phim điện ảnh If We (Nếu Là Chúng Ta), ra mắt vào tháng 12 năm trước, và được ghi nhận với thành tích tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 vào tháng 5 vừa qua.

Sự kết hợp giữa Sung Si-Kyung và Mun Ka-Young được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc linh động sôi nổi cho Golden Disc Awards năm tới

Sự kết hợp giữa Sung Si-Kyung với kinh nghiệm dẫn dắt dày dạn và Mun Ka-Young với phong thái trẻ trung, thanh lịch được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc linh động sôi nổi cho Golden Disc Awards năm tới. Việc bộ đôi tiếp tục đồng hành cũng là thông tin đáng chú ý đầu tiên được công bố về dàn sao của lễ trao giải tại Việt Nam.

Golden Disc Awards là lễ trao giải âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng nước này. Bước sang mùa giải thứ 41, sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời được thiết kế riêng trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời được thiết kế riêng trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Đây là cột mốc đáng nhớ khi một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn của Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình âm nhạc quốc tế và tăng cường kết nối giữa người hâm mộ Việt Nam với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Sau thông tin về hai MC đầu tiên, những thông tin tiếp theo liên quan đến Golden Disc Awards lần thứ 41 được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của fan Kpop Việt Nam. Đặc biệt, danh sách nghệ sĩ biểu diễn và các thông tin về vé sẽ là những nội dung được người hâm mộ mong chờ khi thời điểm diễn ra sự kiện đang đến gần.